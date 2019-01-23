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23.01.2019
ТАСС

ВКС России зафиксировали пуск израильской ракеты над акваторией Средиземного моря

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Arrow-3_start
Израильская противоракета Arrow 3 во время испытательного пуска на авиабазе Пальмахим (Palmahim). Источник: far-maroc.forumpro.fr.

В военном ведомстве отметили, что речь идет о ракете-мишени для испытаний системы ПРО

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Воздушно-космические силы России зафиксировали пуск израильской ракеты-мишени над акваторией Средиземного моря, сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ

"Сегодня в 07:35 мск радиоэлектронными средствами Воздушно-космических сил России обнаружен пуск ракеты-мишени над акваторией Средиземного моря", - сказали в военном ведомстве.

"Специалистами Национального центра управления обороной РФ цель классифицирована как ракета-мишень для испытаний системы противоракетной обороны ВВС Израиля", - уточнили в Минобороны.

В министерстве также отметили, что ракета пролетела из центральной части Средиземного моря в направлении восточного побережья.

Ранее в минобороны еврейского государство сообщили, что управление по противоракетной обороне "Хома" минобороны Израиля и Агентство по противоракетной обороне (ПРО) Пентагона провели успешное испытание противоракетного комплекса "Хец-3" по перехвату баллистической ракеты вне атмосферы. Израильское государственное радио Kan сообщает, что в рамках испытаний был осуществлен запуск ракеты с базы Пальмахим в центральной части Израиля.

Комплекс "Хец-3" предназначен для перехвата целей в безвоздушном пространстве на расстоянии 400-2500 км и высоте до 100 км. Минобороны Израиля разработало эту противоракетную систему совместно с Агентством по противоракетной обороне США. В декабре 2015 года Израиль осуществил испытательный запуск противоракеты "Хец-3", она успешно перехватила цель в космическом пространстве. В предыдущий раз учебный запуск противоракеты "Хец" осуществлялся в июле 2018 года.

22.01.2019
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принадлежат ТАСС
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