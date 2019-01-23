В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Мурманской области, сообщили в Минобороны.

ЧП произошло на военном аэродроме поселка Высокий. По данным ведомства, во время планового полета самолет попал в снежный заряд, совершил жесткую посадку и разрушился.

При этом погибли два члена экипажа. Еще двое пострадали, их доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Минобороны отмечает, что самолет был без боекомплекта.

Во время крушения произошел разлив топлива, сейчас его устраняют.

Снежный заряд — это сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра. Обычно такие явления наблюдаются в тылу циклонов и на холодных фронтах. Опасность снежных зарядов в том, что при их прохождении видимость резко уменьшается почти до нуля.

Ту-22М3 — дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот. Принят на вооружение в 1989 году. Это самый массовый бомбардировщик дальней авиации — всего выпущено 268 самолетов этой модификации. Ту-22М3 не раз принимали участие в нанесении ударов по террористам в Сирии.