США задействовали в качестве мишеней российские средства ПВО

Мишени-макеты российских комплексов ПВО "Оса" и "Тор" замечены в американском тренировочном лагере в "Кэмп-Шелби", сообщает ресурс Defence Blog.

Источник изображения: https://www.youtube.com

Сообщается, на этих комплексах экипаж ударных вертолетов AH-64 Apache отрабатывают приемы преодоления и уничтожения российских систем ПВО.

По данным портала, тренировки проходят в рамках масштабного учения Southern Strike ("Южный удар"), организованного Национальной гвардией Миссисипи.

По словам подполковника Эдварда Кнопса, в ходе тренировок экипажи AH-64 нарабатывают навыки воздушного нападения, которые поддерживались во времена холодной войны, но "стали угасать" после ее завершения.

Он пояснил, что мишени-макеты используются на учениях для придания реализма происходящему и "получения дополнительных ощущений".

Офицер позирует перед камерой на фоне зенитных комплексов малой дальности "Оса" и "Тор", а также БТР-80.

Ресурс отмечает, что за последние 17 лет, пока американцы воевали с партизанами и повстанцами на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии, потенциальные противники (Россия и Китай) внимательно изучали военный опыт США и разрабатывали современное смертоносное вооружение. Теперь это новейшее оружие, в ряде случаев превосходящее американское, противник готов применить против США. И военные должны быть готовы к этому.

Сегодня американцы смещают свое внимание на подготовку к конфликту с великой державой, в том числе на территории Европы, где в последние годы поддерживается повышенная напряженность из-за агрессивной политики Москвы, говорится в материале.

Напомним, недавно американские военные перекрасили свой F-16C в "цифровой" камуфляж истребителя Су-57, который в тренировочных боях будет представлять российские ВКС.