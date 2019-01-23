Войти
23.01.2019
Военное обозрение

США задействовали в качестве мишеней российские средства ПВО

135
0
0

Мишени-макеты российских комплексов ПВО "Оса" и "Тор" замечены в американском тренировочном лагере в "Кэмп-Шелби", сообщает ресурс Defence Blog.

Источник изображения: https://www.youtube.com

Сообщается, на этих комплексах экипаж ударных вертолетов AH-64 Apache отрабатывают приемы преодоления и уничтожения российских систем ПВО.

По данным портала, тренировки проходят в рамках масштабного учения Southern Strike ("Южный удар"), организованного Национальной гвардией Миссисипи.

По словам подполковника Эдварда Кнопса, в ходе тренировок экипажи AH-64 нарабатывают навыки воздушного нападения, которые поддерживались во времена холодной войны, но "стали угасать" после ее завершения.

Он пояснил, что мишени-макеты используются на учениях для придания реализма происходящему и "получения дополнительных ощущений".

Офицер позирует перед камерой на фоне зенитных комплексов малой дальности "Оса" и "Тор", а также БТР-80.

Ресурс отмечает, что за последние 17 лет, пока американцы воевали с партизанами и повстанцами на Ближнем Востоке, в Африке и Южной Азии, потенциальные противники (Россия и Китай) внимательно изучали военный опыт США и разрабатывали современное смертоносное вооружение. Теперь это новейшее оружие, в ряде случаев превосходящее американское, противник готов применить против США. И военные должны быть готовы к этому.

Сегодня американцы смещают свое внимание на подготовку к конфликту с великой державой, в том числе на территории Европы, где в последние годы поддерживается повышенная напряженность из-за агрессивной политики Москвы, говорится в материале.

Напомним, недавно американские военные перекрасили свой F-16C в "цифровой" камуфляж истребителя Су-57, который в тренировочных боях будет представлять российские ВКС.

22.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
AH-64
F-16
БТР-80
ПАК ФА
Противник-ГЕ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.11.2017
Неоткрытые острова
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
20.08.2014
Загадочная «воздушно-морская операция»
11.12.2013
Опасное соседство
06.05.2013
Лидеры прежние
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 02:00
  • 5
Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2019 году
  • 23.01 01:37
  • 1
Спасение по наводке
  • 23.01 00:42
  • 158
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 23.01 00:20
  • 2
Противолодочный самолет Ил-38Н "Новелла" снабдят современной электроникой
  • 23.01 00:09
  • 1760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.01 00:03
  • 12
Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34
  • 22.01 23:02
  • 29
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 22.01 22:23
  • 3
Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою
  • 22.01 22:21
  • 18
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 22.01 22:15
  • 1
В РФ перезапустят госиспытания арктического вездехода ДТ-3ПМ
  • 22.01 21:56
  • 83
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 22.01 21:51
  • 1
Летящего британского морпеха с реактивным ранцем сняли на видео
  • 22.01 21:44
  • 2
Военный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг"
  • 22.01 21:36
  • 3
Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года
  • 22.01 21:30
  • 1
Российский БТР-80 сорвался в ущелье в Абхазии