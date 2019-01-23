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23.01.2019
Военное обозрение

Продолжается обсуждение того, почему в Сирии "молчали" С-300

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Израильское издание "Хааретц" опубликовало материал, в котором заявлено, что многие представители армии обороны Израиля были недовольны откровениями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху относительно израильских ударов по территории Сирии.

Источник изображения: Пресс-служба ВВС Израиля

Ранее в Израиле фактически действовало негласное правило – нанесение ударов не комментировать. Пресс-служба ЦАХАЛ чаще всего от такого рода комментариев отказывалась, в правительстве также не распространялись о том, когда, откуда и по каким целям выпускались израильские ракеты. Но Нетаньяху нарушил этот негласный принцип, уже второй раз рассказав о нанесении ударов по Сирии, причём добавив, что Израиль наносит удары и по сирийской армии, так как она "поддерживает иранские попытки закрепиться у израильских границ". Такой подход Нетаньяху израильские военные считают в большей степени политическим пиаром в условиях тех коррупционных скандалов, которые сотрясают кабмин и конкретно его главу.

На этом фоне продолжается обсуждение темы о том, почему "молчали" поставленные Россией в Сирию средства ПВО С-300.

В российском издании "Коммерсант" опубликована статья, в которой представлены данные о том, почему САА не применяет поставленные Россией зенитные ракетные комплексы С-300. В статье за авторством Марианны Беленькой и Александры Джорджевич со ссылкой на неназванные источники говорится о том, что сирийские расчёты ПВО пока не готовы к использованию этих российских ЗРК.

Из материала в "Ъ":

При самом оптимистичном варианте системы смогут использовать с начала марта.

Заявлено, что к этому времени один дивизион С-300 можно будет перебазировать на аэродром Т-4, что позволит прикрывать Дамаск и его международный аэропорт, который в последнее время подвергается систематическим израильским ракетным ударам.

22.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Продукция
С-300
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