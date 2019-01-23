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23.01.2019
Военное обозрение

В СМИ США заявили, что Вашингтон сам подтолкнул РФ к "нарушению" ДРСМД

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Американский журнал The Nation в одной из своих недавних статей коснулся проблематики Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В частности, в статье отмечается, что политические лидеры США, обвиняя Россию в нарушении этого договора, не рассматривают первопричину. А первопричина, по мнению представителей упомянутого издания, заключается в том, что именно Соединённые Штаты Америки подтолкнули Москву "к нарушению" ДРСМД.

Источник изображения: http://globallookpress.com

Напомним, что США потребовали от России уничтожения ракеты 9М729, заявив, что её дальность превышает 500 км, чем нарушает договор от 1987 года. В России эти обвинения отрицают, заявляя, что во время испытаний ракета преодолевала около 480 км.

The Nation пишет о том, что в США, размышляя о дальности российской ракеты 9М729, несколько упускают факт наличия у США системы ПРО "Иджис", размещение которой состоялось в Румынии и продолжается в Польше.

Из статьи:

Военные армии США заявляют, что эта система не противоречит ДРСМД, так как не имеет соответствующего управлению пусками наступательных ракет программного обеспечения. Но Пентагон сам при этом публикует доклад, в котором сообщает, что система ПРО "Иджис" может быть в кратчайшие сроки доработана до наступательного варианта.

В материале говорится, что Москва также знакома с этим докладом, и он подтолкнул Россию к созданию той самой ракеты, которую теперь Вашингтон требует ликвидировать.

Также The Nation добавляет, что опасения России связаны и с тем, что радар Aegis не может использоваться для идентификации баллистических ракет дальнего радиуса действия. То есть, радар изначально направлен на средний и меньший радиусы.

22.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
9М729
Иджис
Проекты
РСМД
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