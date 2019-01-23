Десантно-штурмовые отряды ВСУ вертолётами переброшены под Мариуполь

Мариупольский городской информационный портал сообщает о том, что командующий объединёнными силами генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев отдал приказ о переброске вертолётами десантно-штурмовых групп в район Мариуполя.

По официальным заявлениям командования ООС, штурмовые отряды переброшены для "отработки слаженности действий".

Источник изображения: topwar.ru

В общей сложности, для переброски штурмовых отрядов ВСУ были задействованы восемь транспортных вертолётов, которые перемещались под прикрытием ударных винтокрылых машин ВВС ВСУ. После переброски дополнительного контингента в Приазовье была проведена операция по "захвату выгодного рубежа для остановки условного противника с его дальнейшим полным уничтожением" (это трактовка официальных представителей штаба операции так называемых объединённых сил).

Странным образом, эта операция по уничтожению "условного противника" совпала с резким увеличением числа обстрелов территории Донецкой народной республики. Кроме того, занятых позиций в районе Мариуполя военнослужащие украинских десантно-штурмовых войск не покинули. В частности, речь идёт о военнослужащих 25-й отдельной днепропетровской бригады ДШВ ВСУ

В таком случае операция, названная "учебно-тренировочной", на самом деле выглядит боевой – с укреплением позиций на южном фланге у линии соприкосновения с одновременным ростом концентрации именно штурмовых подразделений вооружённых сил Украины.