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23.01.2019
Военное обозрение

В США назвали примерную цену истребителя шестого поколения PCA

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В американских СМИ озвучена предполагаемая стоимость перспективных истребителей шестого поколения. Речь идёт о программе PCA, которая в конечном итоге своей целью ставит создание новейшего истребителя для ВВС США, который будет выполнен в конфигурации "летающее крыло".

Источник изображения: Фейсбук

В СМИ США, ссылающихся на представителей программы PCA, говорится о том, что примерная стоимость одного истребителя 6-го поколения составит около 300 млн долларов. Это примерно втрое дороже, чем для истребителя F-35A.

Отмечается, что львиная доля стоимости PCA – его электронная начинка, в том числе и система управления вооружениями. Кроме того, истребитель шестого поколения американцы планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами. Но пока всё это не более чем разговоры на перспективу.

Обсуждение же ценового вопроса сейчас говорит о том, что в США пытаются пойти по пути программы F-35. О чём речь?

Речь идёт о том, чтобы уже на первом этапе (этапе ознакомления) программы привлечь "зарубежных инвесторов". Проще говоря, втянуть в программу тех партнёров, которые в итоге не только вложатся в создание самолётов с астрономической ценой, но и подпишут контракты на их массовое приобретение.

Также обсуждается такой вопрос, как нужное число истребителей шестого поколения для собственных (американских) ВВС. По предварительным оценкам, таких самолётов придётся закупить более 400 (конкретное значение – 414 – для замены F-15C/D и F-22).

Все эти выкладки представлены в докладе комитета Конгресса США по бюджету. Там же отметили, что первый PCA должен быть поставлен на вооружение ВВС Соединённых Штатов не позднее 2030 года. При этом в Конгрессе заявили, что цена в 300 млн долларов "может перечеркнуть всю программу", так как только на закупку PCA для США понадобится около 125 млрд долларов.

22.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
Проекты
ГЗЛА
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