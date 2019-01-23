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23.01.2019
Военное обозрение

Шойгу вручил премию летчику, посадившему аварийный Ил-38 ВМС Индии

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Летчик-испытатель Владимир Иринархов получил из рук министра обороны России Сергея Шойгу премию "Своя колея" за посадку самолета индийских Военно-морских сил Ил-38 с отказавшим шасси, сообщает "Российская газета".

Источник изображения: Минобороны РФ

Инцидент с индийским самолетом Ил-38 произошел в конце апреля 2018 года. Самолет ВМС Индии, эксплуатировавшийся с 1968 года, прибыл на ремонт. Российские специалисты проводили испытательный полет с целью тестирования работ систем самолета. Во время посадки датчики показали невыход стойки переднего шасси и командир экипажа Владимир Иринархов принял решение сажать самолет "на нос". Перед приземлением самолета взлетно-посадочную полосу Жуковского запенили пожарной пеной, после чего самолет благополучно сел, получив незначительные повреждения. Из экипажа никто не пострадал.

Командиру экипажа самолета Ил-38 Владимиру Иринархову на тот момент было 73 года. Он пришел в армию в 196З году, а 1967 году закончил Оренбургское высшее военное училище летчиков. До 1993 года служил на разных должностях в действующей армии, затем перешел на летно-испытательную работу в ОАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина", где за свою карьеру в должности летчика-испытателя совершил 18 уникальных взлетов и посадок на Ил-76 в Антарктиде при почти нулевом сцеплении и сильном боковом ветре, участвовал в испытаниях многих самолетов "Ил", включая и Ил-38.

22.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-38
Ил-76
Компании
Ил
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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