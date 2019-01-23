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23.01.2019
Военное обозрение

Госиспытания российского экзоскелета планируется закончить в 2020 году

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Военный пассивный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг"
Военный пассивный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг".
Источник изображения: Илья Питалев / Военный Осведомитель / ВКонтакте

Центральный научно-исследовательский институт инженерных войск имени Карбышева продолжает государственные испытания российского пассивного экзоскелета ЭО-1, предназначенного для переноски грузов до 50-и килограмм. Испытания планируется закончить в 2020 году, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

Как отметили в Минобороны, новое российское устройство предназначено для разгрузки опорно-двигательного аппарата при переноске грузов массой до 50 килограммов во время длительных маршей или при атаке. В отличии от западных образцов, российский экзоскелет не имеет датчиков, сервоприводов, системы управления и не требует применения элементов питания. Он равномерно распределяет усилия от груза и обеспечивает защиту суставов и позвоночника, одевается за минуту, а снимается за 20 секунд. Обучение применению экзоскелета занимает не более 2-х недель. Есть и ограничения в применении: в экзоскелете нельзя десантироваться и совершать слишком резкие движения.

Военный пассивный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг".
Источник: Илья Питалев / Военный Осведомитель / ВКонтакте

По планам Минобороны, первыми на вооружение экзоскелет получат расчеты переносных противотанковых ракетных комплексов и пулеметчики с ранцевыми системами бесперебойной подачи патронов. В настоящее время также ведется работа по адаптации экзоскелета под защитные костюмы ОВР-ЗШ, которыми пользуются бойцы штурмовых групп и подразделений разграждения местности.

Ранее Минобороны сообщало о применении данного экзоскелета операторами комплекса разминирования "Уран-6" в Сирии, которые с помощью него спокойно пользовались пультом управления и связи комплекса, весящим около 20 кг.

Военный пассивный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг".
Источник: Илья Питалев / Военный Осведомитель / ВКонтакте
22.01.2019
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Уран-6
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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