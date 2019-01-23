Минобороны решило модернизировать Ил-38Н

ВМФ России получит модернизированный противолодочный самолет, созданный на базе Ил-38Н "Новелла" с применением новейших технологий, сообщают Известия.

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Решение о модернизации было принято по результатам применения Ил-38Н в Сирии. Полную модернизацию парка этих машин планируют завершить в 2025 году.

Серийное производство Ил-38 велось 5 лет, начиная с 1967 года. За этот период построено 65 единиц. В настоящее время в рабочем состоянии находятся 50 самолетов. С 2012 года было модернизировано 8 машин по проекту "Новелла".

Всего планируется модернизировать 25 самолетов. Новый проект уже получил прозвище "Суперновелла".

Модернизированный самолет можно будет отличить от предшественника по конфигурации специального контейнера с оборудованием, который установят над фюзеляжем. Несмотря на большую надстройку, все основные характеристики сохранятся, включая скорость (до 650 км/час) и дальность полета (до 9,5 тыс. км).

Сообщается, что модернизированную версию оснастят новыми поисковыми противолодочными прицельными системами, новой РЛС, а также современной оптико-электронной системой с лазерными, телевизионными и тепловизионными каналами.

Кроме того, в состав комплекса войдет широкий спектр сенсорного оборудования, включая средства обнаружения подводных лодок по их физическим полям (шумовому, магнитному, инфракрасному). Это позволит обеспечить сопровождение надводных кораблей до 320 км, воздушных целей – до 90 км.

Сегодня для выполнения боевых задач самолет вооружен торпедами, однако не исключено, что после доработки "Илы" получат противокорабельные ракеты Х-35.

Издание отмечает, что благодаря современным техническим решениям эффективность машины при патрулировании вырастет в несколько раз: он сможет успешно решать задачи радиоэлектронного наблюдения за подводными, надводными и воздушными объектами, давать целеуказания, выполнять постановку минных заграждений, участвовать в поисково-спасательных операциях и вести экологический мониторинг водной поверхности.