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23.01.2019
Военное обозрение

В ЦВО стартовала проверка боевой готовности подразделений ПВО

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В Центральном военном округе сегодня началась проверка боевой готовности расчетов противовоздушной обороны, обеспечивающих безопасность воздушного пространства над Поволжьем, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

Источник изображения: Минобороны РФ

Стартовавшая во вторник утром проверка является первой проверкой такого рода, проводимой в этом году, и будет длиться до конца недели. В состояние боеготовности приведены расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитно-ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) Панцирь-С1. Кроме этого, в проверке участвуют расчеты и подразделения радиолокационных станций, обеспечивающих наблюдение за воздушным пространством.

По заявлению командования, в ходе проводимых маневров, будут отработаны развертывание зенитных ракетных систем и радиолокационных станций в районах дислокации и перебазирование в новые позиционные районы. В процессе развертывания будут отработаны отражение одиночных и групповых ударов крылатых ракет. Тренировки по отражению нападения будут проводиться в различное время суток, при любой погоде и в условиях сложной радиоэлектронной обстановки.

Между тем, дежурные силы ПВО ЦВО были подняты по тревоге и в Сибири. В ходе проверки боеготовности расчеты ЗРС С-400 отработали совершение марша, смену огневой позиции, подготовку ложных огневых позиций, прикрытие воздушного пространства в сложной радиоэлектронной обстановке, совершив поиск целей и уничтожение их электронными пусками.

Кроме того, во время марша военнослужащие отразили нападение разведывательно-диверсионных групп условного противника.

22.01.2019
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
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С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
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