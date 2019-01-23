В Мурманской области открыт тренажёр для морского спецназа

В гарнизоне Гаджиево, главной базе сил Северного флота, состоялась церемония открытия многофункционального учебно-тренировочного комплекса по водолазной, спасательной, штурмовой и горной подготовке, сообщает пресс-служба СФ.

Источник изображения: Минобороны РФ

После торжественного открытия комплекса первые демонстрационные занятия провели военнослужащие подразделений по борьбе с подводными диверсантами и разведчики. Они продемонстрировали свои навыки в горной подготовке, отработали выход в бассейн через торпедный аппарат, выполнили выход из воды на "корпус" судна с оружием.

Источник изображения: Минобороны РФ

Отмечается, что в целом новый комплекс предназначен для тренировок спецподразделений по борьбе с подводными диверсантами, а также групп по борьбе с терроризмом и морским пиратством. Кроме того, он может быть использован для подготовки водолазов-спасателей, выполняющих под водой разноплановые работы.

По данным пресс-службы, тренировочный комплекс представляет собой бассейн, смонтированный в блоках контейнерного типа. В бассейне имеется тир для стрельбы из подводного оружия, аварийный люк, торпедный аппарат и эпроновская выгородка. На верхнем ярусе комплекса смонтирован фальшкорпус условного корабля, на котором отрабатывается подъем из воды.

Бассейн также позволяет проводить штурмовую подготовку, беспарашютное десантирование. На внешней части комплекса создан скалодром. Также имеется класс для теоретической подготовки.