Войти
23.01.2019
Военное обозрение

Ракетоносец Ту-22М3 потерпел катастрофу под Мурманском

108
0
0

Срочные сообщения поступают из Мурманской области. Информационные агентства делятся информацией о том, что на Кольском полуострове при заходе на посадку разбился сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3.

Источник изображения: Минобороны РФ

В материалах сообщается, что самолёт ВКС РФ заходил на посадку на аэродром города Оленегорск. Там располагается полк дальней авиации воздушно-космических сил РФ.

По предварительной информации, посадка Ту-22М3 осуществлялась без боекомплекта.

В сообщениях говорится, что на борту Ту-22М3 находились 4 человека. Точно известно, что после развития нештатной ситуации выжили по меньшей мере два человека - командир экипажа и штурман. О судьбе помощника командира экипажа воздушного судна (бомбардировщика ВКС РФ) и оператора на данный момент сведений нет. Несколько источников сообщают, что оператор и заместитель командира погибли.

Все члены экипажа проходили военную службу на аэродроме базы "Оленья", расположенной примерно в 100 км от Мурманска.

22.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
25.12.2017
Экипажи российской Дальней авиации провели в воздухе более 20 тыс. часов за 2017 год
25.12.2017
В современной войне воюют технологии
20.04.2016
Рычаги прорывных технологий
18.01.2016
Военные аспекты российской операции в Сирии
21.07.2015
Более 50 авиационных экипажей примут участие в международном конкурсе "Авиадартс-2015"
01.02.2012
Дальняя авиация РФ до 2020 года модернизирует порядка тридцати Ту-22М3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.01 02:00
  • 5
Развитие ОПК: Задачи диверсификации в 2019 году
  • 23.01 01:37
  • 1
Спасение по наводке
  • 23.01 00:42
  • 158
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 23.01 00:20
  • 2
Противолодочный самолет Ил-38Н "Новелла" снабдят современной электроникой
  • 23.01 00:09
  • 1760
Как насчёт юмористического раздела?
  • 23.01 00:03
  • 12
Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34
  • 22.01 23:02
  • 29
Источник: ВМФ планирует поставить на боевое дежурство до 32 аппаратов "Посейдон"
  • 22.01 22:23
  • 3
Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою
  • 22.01 22:21
  • 18
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 22.01 22:15
  • 1
В РФ перезапустят госиспытания арктического вездехода ДТ-3ПМ
  • 22.01 21:56
  • 83
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 22.01 21:51
  • 1
Летящего британского морпеха с реактивным ранцем сняли на видео
  • 22.01 21:44
  • 2
Военный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг"
  • 22.01 21:36
  • 3
Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года
  • 22.01 21:30
  • 1
Российский БТР-80 сорвался в ущелье в Абхазии