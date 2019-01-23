Ракетоносец Ту-22М3 потерпел катастрофу под Мурманском

Срочные сообщения поступают из Мурманской области. Информационные агентства делятся информацией о том, что на Кольском полуострове при заходе на посадку разбился сверхзвуковой ракетоносец Ту-22М3.

Источник изображения: Минобороны РФ

В материалах сообщается, что самолёт ВКС РФ заходил на посадку на аэродром города Оленегорск. Там располагается полк дальней авиации воздушно-космических сил РФ.

По предварительной информации, посадка Ту-22М3 осуществлялась без боекомплекта.

В сообщениях говорится, что на борту Ту-22М3 находились 4 человека. Точно известно, что после развития нештатной ситуации выжили по меньшей мере два человека - командир экипажа и штурман. О судьбе помощника командира экипажа воздушного судна (бомбардировщика ВКС РФ) и оператора на данный момент сведений нет. Несколько источников сообщают, что оператор и заместитель командира погибли.

Все члены экипажа проходили военную службу на аэродроме базы "Оленья", расположенной примерно в 100 км от Мурманска.