В Израиле прошли успешные испытания комплекса ПРО "Хец-3"

Министерство обороны Израиля сообщает об успешном испытании комплекса противоракетной обороны "Хец-3" (Arrow 3), предназначенного для уничтожения целей за пределами земной атмосферы. Испытания проводились совместно с Агентством противоракетной обороны США, сообщают израильский СМИ.

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Согласно опубликованной информации, испытания комплекса проводились на территории авиабазы ВВС Израиля Пальмахим в центральной части страны с участием специалистов компании Israel Aerospace Industries. Как заявили израильские военные, комплекс засек пуск ракеты-мишени, после чего выпущенная по цели противоракета успешно поразила мишень. Целью пуска называется проверка модификаций, внесенных в конструкцию комплекса.

"Хец-3" (Стрела-3) - совместная разработка Израиля и США, разрабатывается для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО, которая должна, по замыслу, эффективно противостоять всей номенклатуре потенциальных угроз. В конструкции "Хец-3" реализован принцип hit-to-kill, который предполагает уничтожение цели непосредственным попаданием боевой части противоракеты.

Предыдущее испытание комплекса прошло 19 февраля 2018 года также на территории Израиля. По заявлению разработчиков, последовавшем сразу же после успешного пуска противоракеты, следующим этапом испытаний должен был стать заключительный пуск, произведенный с территории Аляски.