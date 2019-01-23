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23.01.2019
ТАСС

Orion Span пообещала космическим туристам на Aurora Station специальные ячейки для сна

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space_earth
space_earth

Стоимость нахождения в люкс-отеле составит $9,5 млн

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. Орбитальный отель класса люкс рассчитывает создать к 2021 году компания Orion Span. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, его хотят разместить в составленной из нескольких отсеков космической станции, получившей предварительное название Aurora Station. Предполагается, что она будет находится на орбите на высоте 320 км от Земли.

На станции смогут разместиться шесть человек, включая четырех космических туристов и двух членов экипажа. Гости, способные заплатить $9,5 млн за 12 дней нахождения в люкс-отеле, смогут любоваться восходами Солнца, поддерживать постоянную видеосвязь с родственниками на Земле, отдыхать в специально сконструированных ячейках для сна и питаться космическими рационами высшего качества.

Перед полетом на станцию космические туристы должны будут пройти трехмесячный курс подготовки и получить "Сертификат астронавта Orion Span".

"Наша цель состоит в том, чтобы сделать космос доступным для всех, - привела телекомпания слова главного управляющего и создателя Orion Span Фрэнка Бангера. - После вывода на орбиту Aurora Station ее эксплуатация начнется разу же".

По данным Си-эн-эн, сейчас "Орион Спэн" подыскивает инвесторов, готовых прибрести в собственность часть Aurora Station.

22.01.2019
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