Stratfor (США): планы закупок и борьба за модернизацию российской армии

В Минобороны РФ сообщили, что в 2019 году на модернизацию вооруженных сил и закупку новых вооружений в бюджете предусмотрено 1,44 триллиона рублей. Однако, как пишет «Стратфор», указанные цифры «могут не отражать реальности». Хотя автор вынужден признать, что доля новой техники в российских вооруженных силах достигнет 67 процентов, что всего на 3 процента меньше заявленной цели на 2020 год.

Россия потратит миллиарды долларов на военную технику в этом году, но когда дело доходит до расходов на оборону, дьявол кроется в деталях. 15 января Минобороны РФ заявило, что в 2019 году потратит 1,44 триллиона рублей (21,5 миллиарда) на военные закупки в рамках более масштабной программы модернизации устаревшей техники. С учетом этих расходов Москва утверждает, что доля новой техники в российских вооруженных силах, как ожидается, достигнет 67 процентов, что всего на 3 процента меньше заявленной цели на 2020 год. Однако указанные цифры могут не отражать реальности.

Выделение 1,44 триллиона рублей фактически представляет собой значительное падение ожидаемых ежегодных закупок - правительство первоначально планировало потратить вдвое больше в рамках модернизации 2011-2020 годов. Однако, столкнувшись с резким падением цен на нефть, у России не было выбора, кроме как сократить свой оборонный бюджет, начиная с 2017 года. Тогда Минобороны РФ сократило расходы на 5%.

Нехватка средств вынудила российских военных планировщиков принять непростые решения о том, куда направить средства в рамках скоординированных усилий по модернизации большого арсенала устаревшей советской техники. Россия сделала акцент на ядерные силы, отдав им львиную долю всех денег на модернизацию. Теперь 82% оборудования ядерных войск обновлено.

Аналогичным образом щедростью Министерства обороны воспользовались ВВС, достигнув показателя модернизации в 74 процента. Однако еще больше отстают военно-морской флот и сухопутные силы, которые могут похвастаться темпами модернизации в 55 и 46 процентов, соответственно.

В долгосрочной перспективе Кремль, как ожидается, начнет постепенно увеличивать свой оборонный бюджет в 2020 году - хотя и не такими темпами, которые позволили бы немедленно вернуться к уровням до 2017 года.

После многих лет упадка Россия стремится восстановить свою военную мощь, но падение цен на нефть, а также санкции, которые Запад ввел в отношении страны из-за украинского кризиса, помешали усилиям Кремля. И даже если российские официальные лица утверждают, что программа модернизации армии почти выполнена, цифры бюджета на 2019 год предполагают, что военные эксперты должны будут растянуть эти 1,44 триллиона рублей, если они хотят достичь целей, поставленных Кремлем.

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