США: милитаризация космоса для защиты от российских и китайских ракет (Defence24, Польша)

Новый Доклад о противоракетной обороне США заставляет, помимо всего прочего, задаться вопросом об искренности Вашингтона, который ранее уверял — в том числе своих союзников — что американская система ПРО (например, в Польше) не направлена против России или Китая. Сейчас Трамп показал, что эти уверения ничего не стоили — такое заявление из уст польского военного эксперта дорогого стоит. И оно не единственное.

США в первый раз с 2010 года подготовили новый Доклад о национальной противоракетной обороне. Он предполагает создание американского противоракетного щита с использованием базирующихся к космическом пространстве систем, которые, как считают американцы, позволят Вашингтону быстрее обнаруживать и перехватывать как северокорейские и иранские баллистические, так и китайские или российские гиперзвуковые ракеты.

Документ, который Дональд Трамп представил в Пентагоне 17 января 2019 года, заслуживает особого внимания, поскольку в новой стратегии противоракетной обороны США предлагается задействовать космическое пространство. "Чрезвычайной угрозой" американцы назвали только Северную Корею и Иран, но это в данном контексте значения не имеет: заявление Трампа о том, что новой зоной военных действия станет космос, касается всех стран. Гонка вооружений получит новое направление и потребует особых расходов.

Из нового Доклада о национальной противоракетной обороне следует три важных вывода. Во-первых, мы видим, что американцы собираются расширить свою систему противоракетной обороны, основой которой ранее служили системы наземного и морского базирования. Сейчас говорится о необходимости рассмотреть возможность создания системы спутников в космическом пространстве, которая позволит эффективнее выявлять и отслеживать появляющиеся угрозы (датчики обнаружения) и успешнее уничтожать их (орбитальные перехватчики).

Во-вторых, американцы впервые заявили о том, что им нужна система, которая защитит их не только от "региональных" угроз со стороны стран-изгоев (Северная Корея и Иран), но и от китайских и российских вооружений. Третье важное нововведение в американской стратегии - это решение о создании системы, которая будет перехватывать ракеты не как сейчас, на среднем участке траектории полета, а сразу же после их запуска, еще над территорией противника. Для решения этой задачи в Докладе, в частности, предлагается:

- использовать новый тип вооружений в самолетах Ф-35, которые будут, оставаясь незамеченными, патрулировать районы, откуда могут быть запущены ракеты (в первую очередь этот метод эффективен в отношении Ирана и Северной Кореи);

- развивать размещаемое на беспилотных летательных аппаратах оружие направленной энергии (в том числе лазерное), которое могло бы со скоростью света уничтожать ракеты противника сразу же после их запуска.

"Перехват наступательных ракет в фазе запуска позволит эффективнее реагировать на ракетные угрозы, задействовать меньшее количество противоракет для перехвата ракет противника на среднем и заключительном участках их полета, кроме того, агрессору будет сложнее спланировать свою атаку", - говорится в Докладе.

Американский ответ на разработки России и Китая

Из выступления Трампа в Пентагоне можно было узнать о том, насколько масштабны планы по использованию космического пространства, которые строит американский лидер. Он заявил, что планирует создать систему защиты от гиперзвуковых и крылатых ракет, а также предпринять все необходимые шаги к тому, чтобы США "могли обнаружить и уничтожить ракету, запущенную в их направлении, в любое время и в любом месте". Президент не назвал страны, которые представляют угрозу, но всем было и так ясно, что речь идет о защите не только от баллистических ракет, выпущенных Северной Кореей или Ираном, но и от новейших систем вооружений (в первую очередь от гиперзвуковых ракет), разработкой которых занимаются Россия и Китай.

Это подтвердил исполняющий обязанности министр обороны США Патрик Шанахан (Patrick Shanahan). Он напомнил журналистам, что новые китайские и российские ракеты сложнее обнаружить и перехватить, поэтому американцы должны всерьез задуматься о размещении в космосе системы спутников с датчиками, которые позволят быстрее зафиксировать факт запуска ракет, угрожающих американцам и их союзникам. Этим планы не ограничиваются: в космосе также предполагается разместить системы перехвата, которые должны позволить уничтожать ракеты в начальной фазе полета (желательно, над территорией противника), когда еще работают их стартовые двигатели. Американцы, отдавая себе отчет, как относятся в мире к космическому оружию, делают оговорку, что они пока не проводили никаких испытаний в этой области и не приняли окончательных решений.

В отличие от Доклада о национальной противоракетной обороне 2010 года, в новом документе не говорится о запуске каких-либо важных новых программ развития вооружений. Конгресс, который заказал новую стратегию противоракетной обороны США, лишь просит Пентагон в максимально сжатые сроки оценить реальность проекта и обрисовать методы его претворения в жизнь.

Американские конгрессмены ориентируются на доклады, в которых звучали предостережения о том, как сильно изменится характер военных действий после внедрения гиперзвуковых ракет, отличающихся повышенной огневой мощью и позволяющих с большого расстояния быстро наносить удар по целям. Что интересно: по мнению американских аналитиков, угрозу представляет в первую очередь не Россия, а Китай, который занимается разработкой самых современных боеголовок для баллистических ракет и гиперзвуковых беспилотных летательных аппаратов.

Последствия внедрения новых идей Трампа

Милитаризация космоса может, вопреки заявлениям Трампа, принести американцам больше вреда, чем пользы. Во-первых, создание специальной военной системы спутников потребует многомиллиардных инвестиций, а это замедлит или даже заблокирует процесс претворения в жизнь других военных программ, которыми занимается Пентагон (в том числе разработки ядерных вооружений нового поколения). Стратегия США будет переориентирована со сдерживания (угроза нанесения ответного удара) на создание "непроницаемой обороны", а это, как показывает история, задача неосуществимая.

Во-вторых, у американских дипломатов из-за планов Трампа возникнут серьезные проблемы. Всем известно, какую негативную реакцию вызывают у России любые сигналы об укреплении американской системы противоракетной обороны. В новых обстоятельствах Кремль может начать отметать любые предложения, направленные на ограничение ядерных вооружений, а российская пропаганда возложит ответственность за это на Соединенные Штаты.

Сложно сказать, какой будет реакция Китая. Под давлением американцев он временно отказался от испытаний своих антиспутниковых вооружений, однако теперь китайцы наверняка их возобновят, объясняя такой шаг интересами своей национальной безопасности. Решение Вашингтона может также дать Северной Корее предлог для возвращения к ядерной программе. Появление у Пхеньяна новых межконтинентальных баллистических ракет - это сейчас уже лишь вопрос времени.

Новый Доклад о национальной противоракетной обороне заставляет помимо прочего задаться вопросом об искренности США, которые ранее уверяли - в том числе своих союзников - что американская система ПРО (например, в Польше и Румынии) не направлена против России или Китая. Сейчас Трамп показал, что прежние заявления ничего не стоили.

Почему американцы решили изменить оборонную стратегию?

То, что в Докладе о национальной противоракетной обороне зашла речь об изменении стратегии, не стало ни для кого сюрпризом. С момента появления предыдущего такого документа прошло уже почти десять лет. Тогда основной угрозой считались межконтинентальные баллистические ракеты таких "стран-изгоев", как Северная Корея и Иран, однако, позже россияне напали на Украину, а общественность узнала, что Россия и Китай занимаются разработкой новых видов стратегических вооружений.

США, создавшие традиционную систему противоракетной обороны, увидели, что в наши дни им угрожают крылатые ракеты, которые противник может выпустить даже с дизель-электрической подводной лодки или с легкого ракетного корвета (водоизмещением до тысячи тонн), нанеся удар с большого расстояния в том числе по американским авианосцам. Следующей новой угрозой стало гиперзвуковое оружие. Это ракеты, которые движутся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, и могут маневрировать, корректируя направление или высоту полета.

Дональд Трамп решил повысить прежде всего эффективность системы ПРО наземного базирования, предназначенной для перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории их полета. Для этого планируется, в частности:

- разместить 20 дополнительных противоракет на Аляске (база Форт-Грили), чтобы довести их число до 64;

- внедрить новый заатмосферный перехватчик кинетического действия для противоракет (он позволяет уничтожить ракету противника прямым попаданием);

- создать новые центры слежения на Аляске, Гавайях и в районе Тихого океана;

- разработать методы уничтожения угрозы при помощи систем, размещенных в космическом пространстве.

Напомню, что в американскую систему перехвата ракет на среднем участке траектории полета входят также ракеты-перехватчики, размещенные на базе Ванденберг в Калифорнии; 35 кораблей с системой "Иджис", оснащенных ракетами СМ-2, СМ-3 и СМ-6, а также наземные системы "Иджис", которые развертываются, в частности, в Румынии и Польше.

Кроме того, у американцев есть шесть комплексов подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет (они предназначены для уничтожения баллистических ракет на заключительном участке полета): два из них развернуты в Южной Корее, а один - на острове Гуам. Все эти системы в дальнейшем планируется развивать: в Докладе о национальной противоракетной обороне говорится о необходимости избрать многоуровневый подход, "подразумевающий создание интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны, взаимодействие с союзниками, увеличение количества ракет-перехватчиков, а также внедрение новых технологий перехвата современных ракет". При этом планируется действовать комплексно, используя средства сдерживания, активную и пассивную оборону, а также наступательные операции.

Комментарии читателей

John: Теперь мы знаем, почему появились негативные отзывы о китайских и российских ракетах. Америка сдает позиции на суше и думает, что милитаризация космоса ей поможет? Ничего подобного: Россия и Китай уничтожат США в космосе.

Andrettoni: США много лет были самым богатым государством и вкладывали в армию больше, чем другие страны. Сейчас в экономической сфере вперед вырывается Пекин, хотя он тратит на вооруженные силы гораздо меньше. Как долго может продолжаться такая гонка? Вашингтон соперничает не только с Китаем, но и с другими странами. Сколько еще продержится американская экономика на фоне того, что США ведут соперничество в военной сфере с Китаем, Россией, Ираном, Индией, а одновременно появляются новые соперники, такие как Турция? С экономической точки зрения американцы сделали совершенно правильно, сосредоточив внимание на Азии, но сейчас их присутствие необходимо в Европе, а это увеличивает расходы.

Nostromo: Но ведь никакого "Авангарда" нет, все это русская пропаганда, по крайней мере, так писали многочисленные эксперты. И вдруг оказывается, что янки собираются защищаться от систем, которые существуют только в российских мультипликационных фильмах. И как же выглядит ситуация на самом деле?

Prawda: Еще немного, и то же самое сделают россияне и китайцы, а после них самые сильные региональные державы. Потом внедрят спутники с ядерными боеголовками, чтобы иметь возможность нанести удар на опережение. Помните фильм "Золотой глаз"? Милитаризация космоса отнюдь не служит делу мира. Мне еще интересно, откуда США возьмут на все эти новые военные программы деньги. Федеральная резервная система допечатает?

Hajnel: Я не уверен, что Россия и Китай в очередной раз позволят блефующим американцам себя обмануть. У США нет технологий: все нацистские ученые давно уже умерли. И вообще забавно, что страна, которая не может отправить человека в космос, заводит разговор о "звездный войнах".

Stary Grzyb: "Звездные войны" Рейгана были важным элементом процесса освобождения множества народов от кремлевского ига, уничтожения и отправки на свалку истории преступного Советского Союза. Хочется надеяться, что новая стратегия США окажется столь же эффективной. Американский план не будет нести в себе никаких угроз, если удастся создать как эффективный "щит", позволяющий защититься от массированной атаки, так и развить потенциал, дающий возможность нанести сокрушительный ответный удар. Опасность появится, если американцы не реализуют своих намерений, поскольку и Россия, и Китай наверняка попытаются заняться милитаризацией космоса, как только будут на это способны. Разумеется, они не станут считаться с критикой или угрозами международной общественности предпринять какие-то меры. Эффективное сдерживание обеспечат только размещенные в космосе и готовые открыть огонь американские спутники.

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Максимилиан Дура (Maksymilian Dura)