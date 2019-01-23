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23.01.2019
ТАСС

Сроки полета космонавта из ОАЭ на МКС пока не определены

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Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © NASA / Jack Fischer

Ранее некоторые СМИ сообщили, что запуск космического корабля "Союз МС-15", на котором первый космонавт ОАЭ отправится на МКС, предлагается перенести с 18 октября на 23 сентября

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сроки полета на Международную космическую станцию (МКС) космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пока не определены, сообщил во вторник ТАСС исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Пока нет. Нужно согласовывать с ними [представителями ОАЭ]. Возможность нам понятна, но говорить об этом пока рано", - сказал Крикалев.

Ряд СМИ ранее сообщил, что запуск космического корабля "Союз МС-15", на котором первый космонавт ОАЭ отправится на МКС, предлагается перенести с 18 октября на 23 сентября. При этом, как утверждалось, длительность полета первого космонавта ОАЭ сократили с 10 до восьми суток, однако эту информацию официально никто до сих пор не прокомментировал.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что полет представителя ОАЭ на МКС, планировавшийся на апрель 2019 года, сдвинулся из-за аварии ракеты "Союз-ФГ", но он все равно состоится в 2019 году.

Первыми космонавтами ОАЭ стали военный летчик Хазаа аль-Мансури и инженер сетевой поддержки вооруженных сил страны Султан ан-Нияди. В полет отправится один из двух отобранных кандидатов, второй станет дублером.

Роскосмос в 2018 году подписал с руководством космического центра ОАЭ контракт на подготовку и организацию полета первого космонавта этой страны на МКС. На станции он должен провести около недели и вернуться вместе с экипажем пилотируемого корабля "Союз".

22.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
Союз РН
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