ВМС Испании получили шестой корабль класса BAM

ЦАМТО, 22 января. Испанская компания Navantia объявила о состоявшейся 21 января на предприятии в Эль-Ферроле церемонии передачи ВМС Испании большого сторожевого корабля прибрежной зоны BAM (Buque de Accion Maritima), P-46 "Фурор" (Furor).

На мероприятии присутствовала министр обороны Маргарита Роблес.

P-46 "Фурор" является шестым кораблем класса BAM и вторым кораблем второй серии.

Как сообщал ЦАМТО, 21 ноября 2014 года правительство Испании одобрило заключение с компанией Navantia контракта на постройку для ВМС страны 5-го и 6-го кораблей класса BAM. Стоимость соглашения составила 333,48 млн. евро. Резка стали для постройки кораблей началась в декабре 2014 года, церемония закладки киля состоялась 29 апреля 2016 года на предприятиях в Сан-Фернандо (Кадис) и Эль-Ферроле. P-45 "Аудаз" был передан ВМС 27 июля 2018 года. Оба корабля второй партии будут размещены в Картахене.

Новые корабли заменят патрульные катера "Касадора" и "Венседора" класса "Дескубьерта", которые были списаны из состава флота в течение последних двух лет.

Основными задачами кораблей BAM являются защита и эскорт других судов, управление движением морских судов, борьба с терроризмом, пиратством, незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией, проведение поисково-спасательных и гуманитарных операций, поддержка урегулирования кризисных ситуаций, контроль рыболовства, а также соблюдения требований экологического законодательства.

Контракт на поставку первых четырех кораблей BAM, общая стоимость которых составила около 340 млн. евро, ВМС Испании заключили с компанией Navantia 31 июля 2006 года. Постройка головного корабля, P-41 "Метеоро", началась 4 октября 2007 года. Два первых корабля были переданы ВМС Испании 28 июля и 26 октября 2011 года. Поставка всех кораблей была завершена в 2012 году.

Длина сторожевого корабля BAM составляет 93,9 м, ширина – 14,2 м, полное водоизмещение – 2765 т, скорость – 20,5 узлов, дальность плавания – 8000 морских миль на скорости 15 узлов, автономность 35 суток, экипаж – 46 человек. Корабль оснащен системой управления платформой разработки Navantia, интегрированной системой управления связью Hermesys (ICCS) и системой боевого управления SCOMBA.

Вторая партия кораблей оснащена новой РЛС "Скайфендер" (Skyfender) производства Indra, которая заменила систему "Эриз" (Aries) той же компании.