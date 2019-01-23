ВМС Испании получили шестой корабль класса BAM
ЦАМТО, 22 января. Испанская компания Navantia объявила о состоявшейся 21 января на предприятии в Эль-Ферроле церемонии передачи ВМС Испании большого сторожевого корабля прибрежной зоны BAM (Buque de Accion Maritima), P-46 "Фурор" (Furor).
На мероприятии присутствовала министр обороны Маргарита Роблес.
P-46 "Фурор" является шестым кораблем класса BAM и вторым кораблем второй серии.
Как сообщал ЦАМТО, 21 ноября 2014 года правительство Испании одобрило заключение с компанией Navantia контракта на постройку для ВМС страны 5-го и 6-го кораблей класса BAM. Стоимость соглашения составила 333,48 млн. евро. Резка стали для постройки кораблей началась в декабре 2014 года, церемония закладки киля состоялась 29 апреля 2016 года на предприятиях в Сан-Фернандо (Кадис) и Эль-Ферроле. P-45 "Аудаз" был передан ВМС 27 июля 2018 года. Оба корабля второй партии будут размещены в Картахене.
Новые корабли заменят патрульные катера "Касадора" и "Венседора" класса "Дескубьерта", которые были списаны из состава флота в течение последних двух лет.
Основными задачами кораблей BAM являются защита и эскорт других судов, управление движением морских судов, борьба с терроризмом, пиратством, незаконным оборотом наркотиков и незаконной миграцией, проведение поисково-спасательных и гуманитарных операций, поддержка урегулирования кризисных ситуаций, контроль рыболовства, а также соблюдения требований экологического законодательства.
Контракт на поставку первых четырех кораблей BAM, общая стоимость которых составила около 340 млн. евро, ВМС Испании заключили с компанией Navantia 31 июля 2006 года. Постройка головного корабля, P-41 "Метеоро", началась 4 октября 2007 года. Два первых корабля были переданы ВМС Испании 28 июля и 26 октября 2011 года. Поставка всех кораблей была завершена в 2012 году.
Длина сторожевого корабля BAM составляет 93,9 м, ширина – 14,2 м, полное водоизмещение – 2765 т, скорость – 20,5 узлов, дальность плавания – 8000 морских миль на скорости 15 узлов, автономность 35 суток, экипаж – 46 человек. Корабль оснащен системой управления платформой разработки Navantia, интегрированной системой управления связью Hermesys (ICCS) и системой боевого управления SCOMBA.
Вторая партия кораблей оснащена новой РЛС "Скайфендер" (Skyfender) производства Indra, которая заменила систему "Эриз" (Aries) той же компании.
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются