Израиль испытал комплекс "Хец-3", способный сбивать ракеты в космосе

ЦАМТО, 22 января. Израиль успешно провел очередные испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", который предназначен для уничтожения целей за пределами земной атмосферы, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны страны.

"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО.

"Испытания были проведены на полигоне в центральной части Израиля под руководством компании Israel Aerospace Industries и при участии ВВС Израиля", – сообщило министерство.

Радары комплекса засекли пуск ракеты-мишени, командный центр проанализировал информацию о цели и построил план ее перехвата. "После стадии планирования по цели была выпущена противоракета, которая с полным успехом выполнила свою задачу", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз МО Израиля.

В министерстве отметили, что проведенные испытания стали "важной вехой" проекта "Хец-3". Система уже не раз испытывалась на перехват целей в космосе и два года назад поступила в войска – это было названо завершением первого этапа ее разработки.

На вооружении сил ПВО Израиля уже состоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, а также "Железный купол". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, – перехват ракет дальностью от 70 до 300 км, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах", передает "РИА Новости".