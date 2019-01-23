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23.01.2019
ЦАМТО

Израиль испытал комплекс "Хец-3", способный сбивать ракеты в космосе

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Испытания противоракетного комплекса Хец-3 (Стрела-3, Arrow-3) . Архивное фото
Испытания противоракетного комплекса Хец-3 (Стрела-3, Arrow-3) . Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Public domain

ЦАМТО, 22 января. Израиль успешно провел очередные испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3", который предназначен для уничтожения целей за пределами земной атмосферы, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны страны.

"Хец-3" ("Стрела-3") разрабатывается для усиления "верхнего эшелона" израильской ПРО.

"Испытания были проведены на полигоне в центральной части Израиля под руководством компании Israel Aerospace Industries и при участии ВВС Израиля", – сообщило министерство.

Радары комплекса засекли пуск ракеты-мишени, командный центр проанализировал информацию о цели и построил план ее перехвата. "После стадии планирования по цели была выпущена противоракета, которая с полным успехом выполнила свою задачу", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз МО Израиля.

В министерстве отметили, что проведенные испытания стали "важной вехой" проекта "Хец-3". Система уже не раз испытывалась на перехват целей в космосе и два года назад поступила в войска – это было названо завершением первого этапа ее разработки.

На вооружении сил ПВО Израиля уже состоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, а также "Железный купол". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, – перехват ракет дальностью от 70 до 300 км, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах", передает "РИА Новости".

22.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Ливан
Продукция
9К34 "Стрела-3"
Patriot ЗРК
Железный купол
Праща Давида
Компании
IAI
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