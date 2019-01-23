Росавиация одобрила эксплуатацию Ансата в высокогорье

Один из построенных в 2018 году на АО "Казанский вертолетный завод" (входящем в состав АО "Вертолеты России") вертолетов "Ансат" в медицинском исполнении (серийный номер 33092, регистрационный номер RA-20018), в экспозиции "Гидроависалона-2018". Геленджик, 06.09.2018.

ЦАМТО, 22 января. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подтвердило увеличение высоты взлета и посадки вертолета Ансат до 3500 м.

Одобрение главного изменения выдано на основе результатов испытаний, которые вертолет прошел летом 2018 года на Эльбрусе. Документ разрешает эксплуатацию Ансата в условиях высокогорья.

Ранее высота взлета и посадки вертолета не превышала 1000 м, что ограничивало его применение в горах. В ходе сертификационных испытаний Ансат успешно выполнил серию взлетов-посадок на высотах до 3500 м, в том числе с имитацией неработающего двигателя и в режиме авторотации, подтвердив тем самым возможность эксплуатации в условиях высокогорья.

"Одобрение главного изменения на увеличение высоты взлета и посадки вертолета Ансат открывает перед нами новые возможности для привлечения заказчиков из стран с соответствующим ландшафтом. Например, в ходе прошедшего в конце 2018 года демонстрационного тура по странам Юго-Восточной Азии вертолетом заинтересовались потенциальные эксплуатанты из Вьетнама, Таиланда, Камбоджи и Малайзии. Собрано около 30 заявок на поставку Ансатов, и улучшение его летно-технических характеристик должно позитивно повлиять на дальнейшие переговоры с заказчиками", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ансат – легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Согласно сертификату типа, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек. В мае 2015 года было получено Одобрение главного изменения на санитарную версию вертолета. Ансат сертифицирован для эксплуатации при температуре наружного воздуха от -45 до +50 град. С. В июле 2018 года получено одобрение главного изменения на увеличение ресурсов агрегатов вертолета Ансат.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".