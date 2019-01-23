Второй серийный Ил-76МД-90А, построенный в АО "Авиастар-СП", окрашен в ливрею Минобороны

Первый летный опытный образец самолета Ил-76МД-90А (серийный номер 0102, регистрационный номер RA-78650) отправляется в первый полет по второму этапу заводских испытаний. Ульяновск, 14.12.2016.

ЦАМТО, 22 января. Завершена окраска очередного серийного транспортного самолета Ил-76МД-90А (зав. номер 0110), построенного на АО "Авиастар-СП" в рамках контракта с Министерством обороны России.

Работы по окраске серийного транспортника продолжались 18 суток. Покрытие имеет специальные защитные свойства, обладает высокой влагостойкостью, прочностью, эластичностью. Всего потребовалось около 1130 кг лакокрасочных материалов, из которых сухой остаток ЛКМ, оставшийся на самолете, составил 360 кг.

В настоящее время самолет передан на летно-испытательный комплекс для продолжения летных испытаний, после чего Ил-76МД-90А будет передан заказчику.

Ил-76МД-90А является вторым поколением хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Замена штатных двигателей на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".