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23.01.2019
ЦАМТО

Танкисты ЦВО осваивают новейшие помехозащищенные радиостанции "Артек"

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Р-166-05 на БТР-80
Радиостанция Р-166-05 на базе БТР-80.
Источник изображения: http://www.russianarms.ru/

ЦАМТО, 22 января. Танковая дивизия Центрального военного округа, дислоцированная на Урале, получила по гособоронзаказу две модернизированные станции радиосвязи Р-166-05 "Артек" на базе бронетранспортера БТР-80.

Радиостанции обладают высокой степенью защиты от радиоэлектронных помех и предназначены для обеспечения радиосвязи при использовании их как в составе узлов связи, так и автономно.

Благодаря автоматизированной системе управления время развертывания и подготовки изделия к работе не превышает 10 мин. Также улучшено качество радиообмена и увеличение дальности связи: до 2 тыс. км – в КВ и 350 км – в УКВ диапазонах по сравнению с предыдущими образцами.

Новая техника обеспечит выполнение задач по организации устойчивой связи с использованием открытых и защищенных каналов между пунктами управления танковой дивизии и абонентами.

Достоинства новейшей радиостанции предстоит оценить военным специалистам в ходе стратегического командно-штабного учения "Центр-2019", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

22.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Продукция
БТР-80
Р-166
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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