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23.01.2019
ЦАМТО

Диверсификация – стратегический приоритет ОАК

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Стенд ОАК
Стенд Объединенной авиастроительной корпорации на LIMA 2017.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 22 января. Актуальные задачи законодательного обеспечения диверсификации ОПК обсудили на заседании Комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК при поддержке Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" и Союза машиностроителей России.

В совещании, которое провел председатель думской комиссии Владимир Гутенев, приняли участие представители Минпромторга России, промышленных предприятий и отраслевые эксперты. Объединенную авиастроительную корпорацию представлял вице-президент по экономике и финансам Алексей Демидов.

Открывая заседание, Владимир Гутенев отметил приоритетность в работе Госдумы вопроса законодательного обеспечения процесса диверсификации ОПК. Он подчеркнул, что в рамках выполнения поручений Президента России от 17 февраля 2018 г. Минпромторгом подготовлен ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование системы закупок в интересах развития процессов диверсификации ОПК, которые в настоящее время находятся на различных стадиях реализации.

Для авиастроения в условиях планово снижающегося гособоронзаказа диверсификация производства и значительное увеличение объемов гражданской продукции являются стратегическим приоритетом. Гражданские программы в ближайшей перспективе должны стать основой продуктового портфеля корпорации.

Параллельно с этим идет активная работа по программе импортозамещения, которую ОАК синхронизирует в рамках авиационного кластера Ростеха, – рассказал вице-президент по экономике и финансам ПАО "ОАК" Алексей Демидов. По его словам для корпорации "диверсификация – это не просто призыв, а реальная работа, которую мы осуществляем ежедневно".

ОАК формирует полноценную линейку гражданских самолетов, создавая продукты во всех основных сегментах рынка: турбовинтовой Ил-114 для региональной авиации, эксплуатирующийся в России и за рубежом ближнемагистральный Суперджет 100, новый среднемагистральный лайнер МС-21 для самого высококонкурентного сегмента, российский широкофюзеляжный Ил-96-400М и перспективный российско-китайский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет CR929.

Перспективными продуктами являются самолеты, так называемого, двойного назначения: глубоко модернизированный транспортный самолет Ил-76, который имеет хороший потенциал для продвижения на рынки стран традиционных партнеров по линии ВТС, но может использоваться и исключительно в гражданских целях для решения задач транспортной авиации, а также самолет специального назначения Бе-200 для обеспечения задач пожаротушения.

По словам Алексея Демидова, в целях продвижения российской гражданской техники, ОАК совместно с профильными ведомствами и банковским сообществом обсуждает вопрос создания внешней лизинговой платформы, которая обеспечит привлечение средств не только российских банков, но потенциальных зарубежных партнеров. Это, в свою очередь, позволит предложить рынку конкурентоспособный российский продукт с пакетом финансовых инструментов на уровне мировых лидеров.

В завершении заседания состоялась церемония вручения ведомственных наград Минпромторга России. Звание "Почетного авиастроителя" присвоено Владимиру Каргопольцеву, директору департамента перспективных исследований - научно-технического центра ПАО "ОАК". Благодарностью Министерства отмечена Ирина Потапкина, руководитель департамента управления программами военной авиационной техники ПАО "Корпорация "Иркут".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".

22.01.2019
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Страны
Китай
Россия
Продукция
Бе-200
Ил-114
Ил-76
Ил-96
СуперДжет-100
Компании
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CR929
Гособоронзаказ
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