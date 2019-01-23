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23.01.2019
ЦАМТО

Под Уфой показали возможности воссозданных инженерно-штурмовых подразделений

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Военные учения в ЦВО и ВВО
Военные учения в Центральном и Восточном военных округах.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 22 января. В отдельной инженерной бригаде ЦВО в Республике Башкортостан в рамках празднования Дня инженерных войск России продемонстрировали боевые возможности воссозданных инженерно-штурмовых подразделений.

По замыслу маневров, военнослужащим нужно было выполнить штурм здания в жилой зоне, выбить засевшую группу условных боевиков и очистить помещение от взрывоопасных предметов. Штурмовики с данной задачей успешно справились.

В отличие от других подразделений, они были экипированы в новейшие костюмы сапера ОВР-3Ш с 6-м классом защиты, которая обеспечивается благодаря жестким металлическим, пластиковым и керамическим плитам, а также гибким элементам из арамидной ткани. Также у инженеров имелись штурмовые щиты, датчики "свой-чужой", "жив-ранен, убит" и модули ГЛОНАCC/GPS, защитные шлемы, саперные мачете, комплекты для вышибания дверей из замков, штурмовые лестницы, гидравлические кусачки, дисковая пилы, гидравлические домкраты, комбинированные ножницы, подрывные машинки и другие средства.

Такие подразделения существовали и в годы Великой Отечественной войны. Они обеспечивали продвижение основных сил, прокладывали дорогу для наступающих войск – подрывали заграждения, дома, огневые точки, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

22.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
ОВР-3Ш
Компании
Минoбороны РФ
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