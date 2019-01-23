По оценке министра обороны России, Москва и ООН многое сделали для нормализации ситуации в Сирии

ЦАМТО, 22 января. Россия и Организация Объединенных Наций многое сделали для нормализации обстановки в Сирии, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве.

"Ваш предшественник – господин Стаффан де Мистура – оставил очень хороший задел, который во многом рождался в Москве, в том числе, и в Министерстве обороны", – отметил Сергей Шойгу.

Глава российского военного ведомства пояснил, что это касается, в частности, Конгресса сирийского национального диалога, который удалось провести вместе с ООН в Сочи.

"Это, безусловно, касается и создания конституционного комитета, над которым господин де Мистура долго и плодотворно трудился, – продолжил Сергей Шойгу. – Мы всячески ему в этом помогали. Надеюсь, что тот задел, который был сделан им, поможет во многом реализовать и те задачи, которые стоят перед вами. Задачи непростые".

Что касается нынешней ситуации в Сирии, то министр обороны России считает, что формирование конституционной комиссии в стране идет очень долго.

"То, что касается нас — мы в этой части последовательны. Очень надеемся на переход к активному политическому процессу, результатом которого является построение конституционной комиссии, создание Конституции, выработка механизма принятия этой Конституции. Конечно, все это в рамках выполнения резолюции 2254 – резолюции, которая предусматривает нормализацию обстановки в Сирии", – заявил Сергей Шойгу.

По его оценке, выполнение резолюции Совета Безопасности ООН идет очень долго, хотя для ее реализации есть все предпосылки.

"Есть все возможности преодолеть препоны, которые, на наш взгляд, не являются значительными", – подчеркнул министр обороны России.

В свою очередь, Гейр Педерсен отметил, что именно России принадлежит решающая роль в налаживании мира в Сирии.

"Очевидно, что Москва играет ключевую роль в продвижении этого процесса вперед", – сказал Гейр Педерсен, подчеркнув, что Сергей Шойгу плодотворно сотрудничал с его предшественником на посту спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой, и выразил надежду "установить такие же плодотворные рабочие отношения на благо сирийского народа" с министром обороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.