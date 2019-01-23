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23.01.2019
ТАСС

Российские военные нашли в провинции Дераа схрон боевиков с оружием

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Германские автоматы Sturmgewehr 44
Германские автоматы Sturmgewehr 44 времен Второй мировой войны, представленные на выставке оружия, захваченного у боевиков в Сирии, в рамках форума "Армия-2018".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

Представитель Вооруженных сил РФ Валерий Школьник сообщил, что, судя по маркировкам, в распоряжении боевиков было вооружение из стран Организации Варшавского договора, а также США и Франции

ДЕРАА /Сирия/, 22 января. /ТАСС/. Российские военные обнаружили в провинции Дераа в Сирии схрон с оружием и боеприпасами, оставленный сдавшимися боевиками. Об этом сообщил журналистам представитель Вооруженных сил РФ Валерий Школьник.

По его словам, в схроне нашли противотанковый гранатомет и гранаты, а также контейнер от управляемой ракеты TOW-2 и самодельные ручные гранаты. Также на складе боевиков обнаружены 122-миллиметровые снаряды для реактивных систем залпового огня, осветительные мины и другое.

"Все найденное оружие в ближайшее время будет уничтожено на полигоне", - сказал Школьник.

Он отметил, что в распоряжении боевиков, судя по маркировкам, было вооружение и боеприпасы из стран, входивших в Организацию Варшавского договора, а также США и Франции.

22.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Польша
Россия
Сирия
США
Франция
Компании
Минoбороны РФ
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