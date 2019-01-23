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23.01.2019
ТАСС

Военные произвели десятитонный взрыв при расчистке Бурейского водохранилища

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Обрушение скального массива
Обрушение скального массива в районе Бурейского водохранилища.
Источник изображения: YouTube

Подрыв осуществляли поэтапно

АЭРОДРОМ УКРАИНКА /Амурская область/, 22 января. / ТАСС/. Военные произвели взрыв в 10 тонн тротила при расчистке Бурейского водохранилища в Хабаровском крае от скальных пород, что позволило пробить затор на 3,5 м в глубину, 120 м в длину и 30 м в ширину. Об этом сообщил во вторник заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Работа проделана инженерными войсками очень большая. Сегодняшний подрыв, который есть, мы делали поэтапно, закладывали КЗС (кумулятивные заряды), потом тротил. Где-то 100 кг, где-то 500 кг. И так методом расчетов вышло 10 тонн тротила", - сказал Булгаков.

По его словам, "глубина, на которую на сегодняшний день вошли, это 3,5 м от уровня того, что было".

Он рассказал, что во время схода грунта по общему объему сошло не меньше 30 млн тонн скальных пород. "Задача стоит одна, чтобы пошла между двумя бассейнами вода", - добавил заместитель министра.

Нормализация ситуации на водохранилище

По словам Булгакова, военные планируют нормализовать ситуацию на водохранилище до 20 февраля. 

"Рассчитываем, что первую протоку мы сделаем до 1 февраля. А параллельно с этим будем делать вторую. Одновременно пойдем... Чтобы избежать рисков (при паводке), стоит задача до 20 февраля сделать сообщение", - сказал Булгаков.

По его словам, в ближайшее время будет принято решение о перебазировании на место проведения операции по воздуху вертолетом Ми-26 бульдозера-экскаватора для того, чтобы ускорить работу и завершить в те сроки, которые определил министр обороны РФ.

В середине декабря 2018 года в Верхнебуреинском районе края в 70-80 км от села Чекунда произошел сход грунта с сопки объемом 34 млн кубометров, который перекрыл русло реки. Президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к ликвидации затора силы и средства Минобороны. В операции задействованы подразделения железнодорожных войск и отдельной инженерно-саперной бригады Восточного военного округа. Работы проводятся с сложнейших погодных условиях - при низкой температуре, высокой влажности и сильном ветре.

22.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ми-26
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
Путин Владимир
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