Около 500 саперов провели учения по поиску подземных командных пунктов под Ростовом

Для их поиска использовался георадар "Око-2"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Саперы на учениях в Ростовской области обнаружили под землей командный пункт условного противника, который после этого был условно уничтожен бомбардировщиками. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Южного военного округа.

"В ходе тактико-специального учения на полигоне Бородиновка в Ростовской области бойцы инженерно-штурмовой группы применили георадар "Око-2", который указал на подземный командный пункт и разветвленную сеть ходов сообщения", - говорится в сообщении.

Военные инженеры передали координаты военным летчикам, после чего экипажи бомбардировщиков Су-24М условно уничтожили цель бетонобойными бомбами.

В учениях участвовали более 500 военных, было задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.

"Око-2"- геофизический прибор, предназначенный для обнаружения различных объектов, в том числе неметаллических, в различных средах на глубинах до 25 метров.