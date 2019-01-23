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23.01.2019
ТАСС

Около 500 саперов провели учения по поиску подземных командных пунктов под Ростовом

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Военнослужащие-саперы ВС РФ
Военнослужащие-саперы ВС РФ.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Для их поиска использовался георадар "Око-2"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 января. /ТАСС/. Саперы на учениях в Ростовской области обнаружили под землей командный пункт условного противника, который после этого был условно уничтожен бомбардировщиками. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Южного военного округа.

"В ходе тактико-специального учения на полигоне Бородиновка в Ростовской области бойцы инженерно-штурмовой группы применили георадар "Око-2", который указал на подземный командный пункт и разветвленную сеть ходов сообщения", - говорится в сообщении.

Военные инженеры передали координаты военным летчикам, после чего экипажи бомбардировщиков Су-24М условно уничтожили цель бетонобойными бомбами.

В учениях участвовали более 500 военных, было задействовано свыше 30 единиц военной и специальной техники.

"Око-2"- геофизический прибор, предназначенный для обнаружения различных объектов, в том числе неметаллических, в различных средах на глубинах до 25 метров.

22.01.2019
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