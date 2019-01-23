Спасение по наводке

Погода все еще сильнее самой совершенной техники

Летная практика подразумевает возможность аварийных ситуаций. Насколько известно, в ходе конкретного полета ведомый из-за сложных метеоусловий потерял ведущего и, пытаясь его найти и занять положенное место, допустил касание напарника.

Учебно-тренировочный полет выполняется по планам боевой подготовки в соответствии с годичной программой. Летчики были готовы к парному полету как ведущий и ведомый. Уровень их мастерства позволял выполнить задачу.

Сейчас на Дальний Восток выехала комиссия Министерства обороны, которая будет на месте разбираться, и после того, как выявит все причины, расшифрует данные, можно будет говорить о каких-то выводах.

“При катапультировании автоматически должен включаться передатчик, дающий сигнал SOS на специальной аварийной частоте”

Система поиска и спасения в ВКС-ВВС у нас отработана. Когда начинаются тренировочные полеты, в высшую готовность приводятся вертолеты и самолеты ПСС, которые в случае форс-мажорных обстоятельств в считаные минуты направляются к месту происшествия. С другой стороны, любая операция по спасению сопряжена с рядом затрудняющих его факторов, в первую очередь с погодными условиями. Волнение в месте приводнения экипажей достигало четырех баллов, ветер – 15–20 метров в секунду, и это сильно затруднило поиск. То, что единственного из четырех выжившего члена экипажей подобрал рыболовецкий траулер, говорит лишь об одном: в подобных ситуациях к поисково-спасательным работам привлекаются все находящиеся в районе бедствия средства, военные и гражданские, поддерживающие связь и координирующие свои действия. По наводке вертолета или самолета ведущего поиск поблизости к траулеру гораздо проще и быстрее провести спасение катапультировавшегося летчика, нежели организовывать его подъем лебедкой на вертолет.

Летчик, выполняющий задание над морем, одет в специальный костюм, обеспечивающий пребывание в холодной воде примерно до 12 часов. Но одно дело заявленные параметры, а другое – его реальная эффективность, зависящая от многих факторов. По моим данным, здесь существует некая проблема, над которой еще предстоит работать. При катапультировании автоматически должен включаться передатчик, дающий сигнал SOS на специальной аварийной частоте, которая постоянно прослушивается как военными, так и гражданскими поисково-спасательными службами. Современные аварийные радиомаяки не просто передают сигнал для пеленгации, но и автоматически определяют свое местоположение по системе ГЛОНАСС. И все эти сигналы должны были поступать на ведущие поиск суда, самолеты и вертолеты, а также на КДП авиагарнизона, выполнявшего полеты.

Объяснение, почему живым найден лишь один из четырех, простое: ничего идеального не бывает. Погодные условия и быстро наступившая темнота затруднили поиски – от подобного развития событий не застрахуешься, и пока у нас нет систем, которые вне зависимости от обстоятельств решали бы задачу спасения летчиков со стопроцентной надежностью.

Игорь Семенченко, независимый эксперт в области безопасности полетов и авиации