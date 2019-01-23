Где мой законный противогаз

В Министерстве по делам гражданской обороны забыли, для чего оно создано

Поддержание мобилизационной готовности во всех сферах деятельности государства абсолютно необходимое, хотя и недостаточное условие успешного стратегического сдерживания вероятных противников от вооруженного нападения на нашу страну, а также разрешения внешнеэкономических и внешнеполитических противоречий невоенными средствами.

Важнейшая особенность эффективного функционирования этой системы заключается в равнозначности и сбалансированности всех ее компонент. Она бесполезна, если хотя бы один из элементов не имеет достаточного уровня боеготовности.

ФЗ не НЗ, в Росрезерв не положишь

Между тем ни для кого не секрет, что гражданская оборона – самое слабое звено военной организации нашего государства. Распад существовавшей в СССР системы ГО затронул все ее аспекты: подготовку населения, ресурсное и медицинское обеспечение, обучение кадров, транспортную составляющую и специальную логистику в интересах ГО, поддержание объектов в исправном состоянии. Исключение – законотворческая деятельность указанной направленности. В России приняты и действуют регулирующие ГО правовые акты. Важнейшие из них – федеральные законы "О гражданской обороне", "Об обороне", "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Благодаря этому правовая база ГО в целом отвечает требованиям времени. Но, как говорится, гладко только на бумаге. Приведу несколько примеров.

“Инициаторы реформ забыли, что малые поликлиники в особый период служат базой развертывания медицинских учреждений более высокого уровня вплоть до военных госпиталей”

В последние годы произошло моральное и техническое старение объектов Росрезерва, где сосредоточен запас материальных ресурсов для обеспечения мобилизационных нужд, а также для потребления гражданским населением в условиях военного времени. Номенклатура закладываемых ресурсов изменилась отнюдь не в лучшую сторону. Негативные новшества коснулись в первую очередь продуктов питания.

В соответствии со статьей 28 ФЗ "О гражданской обороне" одна из основных задач государства в этой области – обучение населения действиям в условиях различных видов и уровней нападения. Подчеркнем, речь идет о поголовном знании, что делать в час Ч. Спросите у друзей, соседей и родственников, у первого встречного в конце концов: учили ли их, разъясняли ли? Ответ будет одинаковым: "Нет".

Мне могут возразить – разработана 19-часовая программа по курсу ГО для применения на уровне района. Но ни в одном нормативном акте нет ни слова о ее обязательности, как и не определено, кто, в каком объеме должен исполнять указанную программу.

Данный закон установил необходимость учений и тренировок по ГО, но он не оговаривает количество и периодичность мероприятий. По закону их можно проводить ежедневно или ежемесячно, а можно раз в столетие. Нет ясного целеполагания учений и тренировок, ни в одном нормативном акте или документе более низкого уровня не определен перечень навыков и умений, обязательных к усвоению.

Здравый смысл на карантине

Законодательство требует, чтобы в соответствии с мобилизационными планами каждый гражданин России – от новорожденного до долгожителя обеспечивался противогазом, другими средствами защиты и даже специальной обработки (в некоторых случаях). Средства индивидуальной защиты, напомним, необходимы не только вследствие военной угрозы, но и в населенных пунктах, в которых дислоцированы потенциально опасные промышленные объекты, например химические производства и АЭС, а также вблизи зон отчуждения путей сообщения. Но подойдите к любой детской поликлинике и спросите у матерей, где и кто обеспечил их детей противогазами, кто, когда и где объяснил, как обращаться с ними. В лучшем случае ответят: "Нигде, никто, никогда!". В худшем – шарахнутся в сторону или пошлют на освидетельствование в психлечебницу.

Ладно, оставим матерей. И обратимся к ответственным работникам органов власти, к директорам предприятий. Спросим: где планы светомаскировки вверенных им объектов, каков порядок исполнения соответствующих мероприятий? И вам ответят, что планов нет. И порядка исполнения в угрожаемый период тоже нет, давно не было. Кто же должен объяснить людям, что каждый государственный и муниципальный служащий, директор предприятия или учреждения, домовладелец или хозяин квартиры должен знать о светомаскировке все? Более того – еще и иметь под рукой необходимые материалы.

В последние годы проведена большая работа по "оптимизации" здравоохранения. Сокращены медицинские, фельдшерско-акушерские пункты, закрыто множество поликлиник и местных больниц. Не будем здесь обсуждать, как эти меры отразились на гражданах нашей страны в мирное время. Но спросим: инициаторы этих, с позволения сказать, реформ и оптимизаций знали, что малые поликлиники и ФАПы в особый период служат базой для развертывания медицинских учреждений более высокого уровня вплоть до госпиталей?

А если завтра, не дай бог, война? Биологическая, к примеру. Существующая структура оптимизированного здравоохранения неспособна обеспечить проведение полноценной и своевременной вакцинации, специальной обработки. А кто и как будет устанавливать и поддерживать карантинный режим в зонах распространения эпидемий? Для этого необходимо по мобилизационному плану формировать специальные отряды и заранее вести их подготовку, включая закладку и поддержание необходимых материальных ресурсов.

Эвакуация на диване

В свое время в каждой деревне была нештатная добровольная пожарная дружина, члены которой знали, с каким шанцевым инструментом, по какому сигналу и куда прибыть в случае возгорания. Только самолетами-амфибиями, которыми гордится МЧС, бороться с пожарами бессмысленно. Ведь выгорают целые деревни, на все никаких самолетов не хватит. А при наличии мобилизационного плана по призыву личного состава и техники из данного района да при регулярном проведении учений и тренировок беды можно было бы избежать в большинстве случаев.

Судя по всему, большие руководители забыли, что полное наименование МЧС России на первом месте указывает гражданскую оборону. Впрочем, и в самом МЧС это предназначение отодвинуто куда-то на задворки. Об этом, в частности, свидетельствует "Научно-методический труд по планированию и ведению гражданской обороны", изданный министерством и с большим, мягко говоря, недоумением встреченный не только военными специалистами, но и общественностью. Отдельное спасибо журналистам, которые обнародовали содержание этих изысканий. К чему же готовятся чиновники, ответственные за ГО в масштабах страны?

Не поленимся процитировать: "Наиболее вероятным сценарием возможного конфликта с Россией могут стать применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп. По расчетам ведомства в современной войне основными целями будут пункты управления, информационные центры, критически важные военные объекты, а также объекты жизнеобеспечения".

Интересно знать, насколько мягкими и комфортными были диваны, на которых ведомство проводило свои расчеты? Судите сами по следующему фрагменту указанного "Научно-методического труда": "Необходимо разрабатывать и внедрять планы эвакуации населения лишь из зон воздействия вторичных поражающих факторов – радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров. При этом массовая эвакуация граждан является устаревшей практикой".

При этом применение противником оружия массового поражения по территории России, в первую очередь ядерного, названо маловероятным. Новаторы указывают на то, что необходимо разрабатывать и внедрять планы. Из чего следует, что эти планы до сих пор не разработаны. И не внедрены.

Выводы очевидны. Первоочередная задача состоит в безотлагательном создании дееспособного органа исполнительной власти в сфере гражданской обороны, имеющего в составе как минимум оперативное управление, центр планирования операций, научно-исследовательскую (научно-методическую) службу, обособленную структуру материально-технического обеспечения и управления ресурсами, а также подразделения по разработке федеральных программ и организации обучения.

Анатолий Зайцев, доктор военных наук, генерал-полковник

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (765) за 22 января 2019 года