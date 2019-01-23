С-300 ждут F-35

ПВО Сирии дрессерут израильскую аваицию

За последние два месяца военно-воздушные силы Израиля наносят уже второй массированный удар по территории Сирии. Жертвами стали несколько военнослужащих.

Израильскими силами был уничтожен один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь". По словам военно-политического руководства еврейского государства, целью ударов стали позиции иранских формирований, их базы хранения оружия, штабы и пункты управления. Сирия в прошлом году получила зенитные ракетные системы С-300, но Тель-Авив продолжает наносить удары. А Дамаск пока ни разу не задействовал "трехсотки" в отражении авианалетов.

Возникает вопрос: почему? Может, Израиль не боится С-300 и способен с ними справиться?

На самом деле это не так. Израильским военно-воздушным силам пришлось серьезно пересмотреть свою тактику против сирийских объектов. Также произошла "смена оружия". ВВС Израиля почти не используют в налетах крылатые ракеты, хотя еще недавно ракеты Delilah являлись основным средством поражения.

Так что же происходит в небе Сирии? Попробуем разобраться, насколько сирийская сторона готова к отражению израильских налетов.

Война вариантов

“Самолеты ВВС Израиля не брезгуют щитом из гражданских самолетов”

Противовоздушная оборона никогда не имеет преимущества перед противником. ПВО защищает объекты, координаты которых хорошо известны. Противостоящая сторона всегда может провести скоординированные авиаудары с нескольких направлений, менять наряд сил и средств, активно использовать средства радиоэлектронной борьбы.

Потому главная задача ПВО – не допустить подобного сценария. Нужно максимально перекрыть направления возможных ударов, в идеальном варианте оставив противнику максимум один-два. Также нельзя давать противостоящей стороне задействовать большие ударные группы самолетов. В таком случае вероятность уничтожения защищаемого объекта резко уменьшается.

Самое важное – даже самые современные средства противовоздушной обороны не гарантируют стопроцентную защиту. Их задача – снизить ущерб от авиаударов до приемлемых значений.

"Горка" у границы

Последние два израильских удара прошли по одной схеме. Налеты проводились несколькими группами истребителей F-16I Sufa, а основными авиационными средствами поражения ВВС Израиля стали бомбы семейства SDB (small diameter bombs). Группы действовали поочередно. На предельно низкой высоте машины приближались к Ливану. Войдя в воздушное пространство страны, F-16 резко набирали высоту и производили сброс бомб, после чего на максимальной скорости уходили в сторону Израиля. Как только отрабатывала одна группа, ее меняла следующая.

Удар ВВС Израиля по сирийской территории. Источник: rg.ru

Основными целями израильских налетов стали объекты в международном аэропорту Дамаска, а также несколько логистических баз. Насколько эффективными оказались эти удары, до сих пор непонятно. Израиль предъявил спутниковые фотографии уничтоженных построек. Но нельзя точно сказать, что в них хранилось и были ли они целями, а не случайными строениями, попавшими под раздачу.

Еще одним важным нововведением Тель-Авива стало активное использование дронов-камикадзе, они же – барражирующие боеприпасы. На вооружении Армии обороны Израиля стоят несколько семейств таких изделий. Их главная задача – борьба с системами ПВО, для чего беспилотники оснащены средствами радиотехнической разведки.

Учитесь на "отлично"

Сразу после того как Тель-Авив возобновил налеты, в средствах массовой информации, а также среди экспертов стали появляться заявления, что ПВО Сирии не в состоянии защитить воздушное пространство страны. Но так ли это на самом деле?

Одна из основных "диванных" претензий к Дамаску – почему до сих пор не задействованы переданные Россией зенитные ракетные комплексы С-300. Ответ достаточно прост: подготовка расчетов "трехсоток" пока ведется и, судя по имеющейся информации, сирийская ПВО даже еще не проводила учебных стрельб.

“Израиль предъявил фотографии уничтоженных построек, но нельзя точно сказать, были ли они целями”

18 декабря Дамаск выпустил NOTAM – извещение об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов. Согласно документу до 18 апреля закрывается часть воздушного пространства Сирии. Можно предположить, что в это время сирийские военные проведут зачетные стрельбы. После этого дивизионы С-300ПМ2 заступят на боевое дежурство.

Между тем в ходе налета 27 декабря прошлого года ПВО Сирии уже активно использовала переданные Россией автоматизированные системы управления. АСУ в режиме реального времени передавали воздушную обстановку на позиции боевых расчетов комплексов противовоздушной обороны. Правда, не совсем понятно, какие радиолокационные средства давали эту информацию. У ПВО Сирии нет достаточно современных и дальнобойных РЛС.

Концепция сменилась

Усиление ПВО Сирии уже серьезно затруднило работу ВВС Израиля. Еще недавно израильские истребители наносили удары почти по всей территории Сирии. Помимо самолетов активно использовались штурмовые вертолеты, удары были зафиксированы даже на севере страны в районе Алеппо.

При этом Израиль старался максимально обезопасить свои боевые машины – штаб ВВС разнообразил маршруты налетов. Да, для прорыва в Сирию израильтяне преимущественно использовали ливанское воздушное пространство. Но при этом F-16 и F-15 старались проникнуть на территорию Сирии и уже оттуда нанести удар. Также активно отрабатывались направления со стороны Средиземного моря и иорданской границы.

F-15 ВВС Израиля. Источник: vpk-news.ru

Сейчас же ситуация радикально изменилась. Израильтяне не покидают безопасное для них воздушное пространство Ливана. Более того, при ударах самолеты ВВС Израиля не брезгуют щитом из гражданских самолетов. Так, в ходе налета 27 декабря F-16I нанесли удар в тот момент, когда в гражданские аэропорты Дамаска и Бейрута заходили на посадку лайнеры.

Еще один достаточно интересный момент. Ранее израильские пилоты в одном вылете наносили несколько ударов. Отработав по одной цели, они уходили в район патрулирования. Подождав некоторое время, истребители возвращались и либо в случае необходимости "дорабатывали" прежнюю цель, либо начинали работу по другому объекту.

Хороший пример тактики разнесенных по времени ударов – инцидент с российским разведчиком Ил-20М. На предоставленных Минобороны России записях РЛС хорошо видно, как F-16I ушли в район ожидания, а затем вернулись.

Можно смело утверждать, что такая смена тактики связана с развертыванием в Сирии зенитных ракетных систем С-300. Тель-Авив стремится минимизировать риск обстрела своих истребителей дальнобойной системой. Поэтому сразу после удара F-16 и F-15 уходят в воздушное пространство Израиля, под прикрытие батарей противоракетных комплексов Arrow.

Примечательно, что Тель-Авив уже успел заявить: "стрелы" смогли сбить несколько сирийских зенитных ракет. Хотя последние утверждения надо воспринимать весьма скептически. Еще недавно Израиль признал, что Arrow не смогли перехватить сирийские ракеты, а две запущенные израильские противоракеты отработали нештатно.

Следует обратить пристальное внимание и на профиль полета истребителей ВВС Израиля. Приближение к Ливану на предельно малой высоте призвано не позволить своевременно обнаружить самолеты. Выбрав такой полетный профиль, штаб ВВС Израиля исходил из того, что обманывать надо не устаревшие сирийские РЛС, а гораздо более современные и опасные российские.

Также Тель-Авиву пришлось провести ревизию авиационных средств поражения. В частности, в последних двух налетах уже не использовались крылатые ракеты Delilah, которые оказались слишком простой целью для сирийских "Бук-М2Э" и "Панцирь-С". В то же время бомбы семейства SDB – куда более сложные объекты для уничтожения, которые нелегко обнаружить и трудно перехватить. Но их минус по сравнению с Delilah – малая дальность применения. Крылатая ракета поражает цели на расстоянии до 250 километров, тогда как у GBU-39 этот показатель не более 110.

На ринг приглашаются С-300 и F-35

Новая тактика авиаударов и бомбы SDB лишили Тель-Авив главного преимущества – его самолеты уже не могут действовать с разных направлений. А значит, многие районы Сирии для израильтян недоступны. Поэтому-то авиаудары и идут только в направлении Дамаска.

Это прекрасно понимают сирийские военные. И в районе столицы сконцентрированы достаточно мощные средства противовоздушной обороны. Сирийцы подошли к организации ПВО весьма качественно. На видео хорошо видно, что позиции "Бук-М2Э" прикрыты ствольной артиллерией. Это сделано для того, чтобы обезопасить дорогие и ценные комплексы от израильских дронов-камикадзе.

Правда, такая схема срабатывает не всегда. Так, жертвой барражирующих боеприпасов стал сирийский ЗРПК "Панцирь". Правда, с гибелью комплекса, как говорится, не все так однозначно. На видео, опубликованном Минобороны Израиля, хорошо видно, что "Панцирь" отражает массированный налет. Сколько было сбито БЛА, не совсем понятно, но явно жертвами ракет ЗРПК стали несколько дронов-камикадзе.

Можно предположить, что Израиль решил сменить приоритеты. Теперь он старается уничтожить как можно больше современных сирийских комплексов ПВО. Такое решение вполне логично с учетом того, как эффективно сирийские военные сбивают израильские авиационные средства поражения.

Большая воздушная война в небе Сирии уже приближается. Израиль показал, что не отступит и все равно продолжит наносить авиаудары. Не собирается сдаваться и Дамаск, и уже в скором времени на боевое дежурство заступят зенитные системы С-300. В свою очередь Тель-Авив скорее всего попытается применить новейшие F-35. Так что самая интересная часть противостояния еще впереди.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 2 (765) за 22 января 2019 года