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22.01.2019
Российская газета

Летящего британского морпеха с реактивным ранцем сняли на видео

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Британский морпех с реактивным ранцем
Британский морпех с реактивным ранцем.
Источник изображения: rg.ru

В интернете появилось видео использования необычного летательного аппарата.

Британский морской пехотинец показывает впечатляющее владение реактивным ранцем, который раньше можно было увидеть только в фантастических фильмах. Впрочем, помимо заспинного ранца он использует также корректирующие полет двигатели на руках.



Летающий морпех стартует с наклонной плоскости спиной вперед, разворачивается в воздухе, а затем в полете преодолевает полосу препятствий.

При этом он поднимает реактивной струей облако водяных брызг из учебного рва, пробегает по кирпичной стенке и, оттолкнувшись от края, летит дальше. Затем зависает в воздухе, позируя перед камерами, и благополучно приземляется.

Возможности реактивного ранца демонстрировались в центре подготовки морских пехотинцев в Лимпстоне.


 Руслан Мельников

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
ИТ
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