Войти
22.01.2019
Российская газета

Хуситы подбили очень редкую для Йемена БМП с украинским вооружением

591
0
+2
Подбитая техника
Подбитая техника.
Источник изображения: rg.ru

В Йемене повстанцы хуситы уничтожили БМП-2 и достаточно редкую в этой стране бронемашину - БМП Ratel производства ЮАР. Техника была потеряна в провинции Сана.

В сети было обнародовано видео, на котором запечатлены обе атаки. Боевая машина пехоты находилась в окопе. Однако укрытие было неглубоким, и в лобовую часть корпуса БМП попала противотанковая управляемая ракета. Пораженным оказалось моторно-трансмиссионное отделение.

Судя по тому, что видео резко обрывается, попадание ПТУР не вызвало пожара или внутреннего взрыва боекомплекта.

Ratel также был подбит управляемым оружием. И хотя над машиной поднялось большое грибовидное облако дыма и пыли, здесь оператор тоже не снял каких-либо фатальных последствий.

Если БМП-2 к началу гражданской войны в стране насчитывалось около сотни, то южноафриканских машин - всего десять штук. Как сообщалось, Ratel были предоставлены Иорданией. Они отличаются от оригинала установленными на них украинскими боевыми модулями БАУ-23х2 с двумя 23-мм пушками.

В июле прошлого года уже появлялась информация о потере силами, верными президенту Хади, одной такой машины.



 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Йемен
Украина
ЮАР
Продукция
БМП-2
Похожие новости
16.01.2019
Танковый пинг-понг
17.07.2017
Даже муха не пролетит
10.11.2015
«Центр тяжести» мировой торговли оружием постепенно смещается из АТР в регион Ближнего Востока
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
19.09.2008
На Международном Салоне вооружения и военной техники «МВСВ-2008» присутствовали деловые посетители из 77 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 11:56
  • 6
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 22.01 11:52
  • 36
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 22.01 11:50
  • 115
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 22.01 11:50
  • 155
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 22.01 11:23
  • 10
США заблокировали поставки SSJ-100 Ирану
  • 22.01 11:18
  • 30
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 22.01 10:49
  • 2
Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года
  • 22.01 10:38
  • 2
Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою
  • 22.01 10:36
  • 10
Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34
  • 22.01 09:45
  • 6
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 22.01 09:19
  • 7701
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 08:18
  • 3
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 22.01 05:08
  • 82
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 22.01 04:42
  • 1
Система управления диверсификацией ОПК
  • 22.01 04:42
  • 1
Финансы - справочники. Внедряем ERP на промышленном предприятий - шаг 4.