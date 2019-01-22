Войти
22.01.2019
Российская газета

Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою

916
2
0
Удар ВВС Израиля по сирийской территории
Удар ВВС Израиля по сирийской территории.
Источник изображения: rg.ru

Израильские вооруженные силы провели мощную атаку различных объектов на территории САР. На этот раз не обошлось без потерь в боевой технике и среди сирийских военных. Прокомментировать произошедшее мы попросили военного эксперта Юрия Лямина.

"Вслед за израильским ракетным ударом днем 20 января, который был успешно отражен ЗРК "Бук-М2Э" и ЗРПК "Панцирь-С1", Израиль в ночь на 21 января нанес массированный удар по нескольким объектам на юге Сирии. В числе прочих были атакованы позиции сирийской противовоздушной обороны в районе Дамаска.

На предоставленном Силами обороны Израиля видео можно заметить уничтожение двух сирийских зенитных комплексов. Первый идентифицировать достаточно сложно, но он был поражен непосредственно в момент запуска ракет по воздушным целям. Второй - явно ЗРПК "Панцирь С-1".

Лямин предполагает, что в качестве средств поражения, по всей видимости, использовалась крылатая ракета Delilah с дальностью 250 км. Ее особенностью является способность барражировать в районе цели.

"В целом по видео вырисовывается следующая картина: в первом случае зенитный комплекс пытался отбиться, но, похоже, его просто "перегрузили", и он не смог сбить все летящие одновременно на него цели. Что же касается второго инцидента, там видно, что "Панцирь" не был готов к отражению атаки. РЛС находилась в сложенном состоянии: возможно, его "поймали" без боекомплекта, когда расчет собирался его перезарядить", - отмечает военный эксперт.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Бук-М2
Пойма-Э
Проекты
Бук ЗРК
Похожие новости
25.09.2018
Арабский "Фаворит". К чему приведут поставки С-300 в Сирию
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
16.07.2012
Люди в галстуках против людей без галстуков
12.05.2012
Из жизни посредников: ВТС Франции и Саудовской Аравии
15.09.2010
Расширение военно-технического сотрудничества с Сирией имеет ключевое значение для России в ближневосточном регионе
2 комментария
№1
22.01.2019 10:33
Ну так скоро им все Панцири повыбивают, как на охоте. А на новые у Сирии уже денег нет. Или мы им за свой счёт будем пополнять потери?
0
Сообщить
№2
22.01.2019 10:38
Т.е. отмазались, нормально всё. Без ПВО останутся - фигня, главное отмазаться. Уже второй раз без боекомплекта был поражён - в первый раз выводов никаких не сделали? Чёрт с ним?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 11:52
  • 36
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 22.01 11:50
  • 115
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 22.01 11:50
  • 155
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 22.01 11:47
  • 5
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 22.01 11:23
  • 10
США заблокировали поставки SSJ-100 Ирану
  • 22.01 11:18
  • 30
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 22.01 10:49
  • 2
Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года
  • 22.01 10:38
  • 2
Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою
  • 22.01 10:36
  • 10
Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34
  • 22.01 09:45
  • 6
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 22.01 09:19
  • 7701
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 08:18
  • 3
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 22.01 05:08
  • 82
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 22.01 04:42
  • 1
Система управления диверсификацией ОПК
  • 22.01 04:42
  • 1
Финансы - справочники. Внедряем ERP на промышленном предприятий - шаг 4.