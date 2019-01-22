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22.01.2019
Известия.ru

Противолодочный самолет Ил-38Н "Новелла" снабдят современной электроникой

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Противолодочный самолет Ил-38Н
Противолодочный самолет Ил-38Н.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Российский военный флот получит новый модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н "Новелла", снабженный современной электроникой и противокорабельными ракетами. Об этом "Известиям" рассказали в Главном штабе ВМФ.

По словам представителей командования, решение о создании воздушного судна было принято по результатам операции в Сирии, где они не всегда достаточно эффективно выполняли поиск американских субмарин, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. Бортовые комплексы Ил-38Н планируется заменить на новые.

"Всего будет модернизировано порядка 25 противолодочных самолетов. Программа модернизации Ил-38Н ведется уже порядка 15 лет. С появлением новых технологий и накопленного опыта эксплуатации, она постоянно совершенствуется", — пояснил специалист.

Кроме того, не исключено, что противолодочники дополнят современными радиогидроакустическими буями разных типов и противокорабельными ракетами Х-35.


 

21.01.2019
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Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
Ил-38
Х-35
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