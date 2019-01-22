Противолодочный самолет Ил-38Н "Новелла" снабдят современной электроникой

Российский военный флот получит новый модернизированный противолодочный самолет Ил-38Н "Новелла", снабженный современной электроникой и противокорабельными ракетами. Об этом "Известиям" рассказали в Главном штабе ВМФ.

По словам представителей командования, решение о создании воздушного судна было принято по результатам операции в Сирии, где они не всегда достаточно эффективно выполняли поиск американских субмарин, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков. Бортовые комплексы Ил-38Н планируется заменить на новые.

"Всего будет модернизировано порядка 25 противолодочных самолетов. Программа модернизации Ил-38Н ведется уже порядка 15 лет. С появлением новых технологий и накопленного опыта эксплуатации, она постоянно совершенствуется", — пояснил специалист.

Кроме того, не исключено, что противолодочники дополнят современными радиогидроакустическими буями разных типов и противокорабельными ракетами Х-35.