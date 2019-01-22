Российские силовики получат 200 комплектов ружей и систем борьбы с БПЛА

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские силовые структуры и организации в первой половине 2019 года получат около 200 комплектов радиоэлектронных ружей "Пищаль" и многофункциональных комплексов "Ратник" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В течение первого и второго кварталов 2019 года планируется реализовать порядка 200 комплектов средств противодействия БПЛА производства концерна "Автоматика". Это поставки в интересах российских заказчиков", - сказали в "Ростехе".

Ранее генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил РИА Новости, что "Ростех" начал поставлять российским ведомствам и организациям радиоэлектронные ружья "Пищаль" и многофункциональные комплексы "Ратник" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. По его словам, из-за высокой эффективности этих комплексов интерес к ним очень большой, и с января 2019 года предприятия готовы к массовым поставкам.

До этого представитель концерна "Автоматика" (разработчик этих комплексов, входит в "Ростех") сообщил РИА Новости, что это ружье ("Пищаль") было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты.

"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.