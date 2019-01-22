Войти
22.01.2019
РИА Новости

Российские силовики получат 200 комплектов ружей и систем борьбы с БПЛА

629
0
0
Радиоэлектронное ружье "Пищаль". Архивное фото
Радиоэлектронное ружье "Пищаль". Архивное фото.
Источник изображения: Концерн "Ростех"/Антон Тушин

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские силовые структуры и организации в первой половине 2019 года получат около 200 комплектов радиоэлектронных ружей "Пищаль" и многофункциональных комплексов "Ратник" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"В течение первого и второго кварталов 2019 года планируется реализовать порядка 200 комплектов средств противодействия БПЛА производства концерна "Автоматика". Это поставки в интересах российских заказчиков", - сказали в "Ростехе".

Ранее генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов сообщил РИА Новости, что "Ростех" начал поставлять российским ведомствам и организациям радиоэлектронные ружья "Пищаль" и многофункциональные комплексы "Ратник" для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. По его словам, из-за высокой эффективности этих комплексов интерес к ним очень большой, и с января 2019 года предприятия готовы к массовым поставкам.

До этого представитель концерна "Автоматика" (разработчик этих комплексов, входит в "Ростех") сообщил РИА Новости, что это ружье ("Пищаль") было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты.

"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
02.10.2018
Российские силовики начали получать новейшие средства борьбы с дронами
02.10.2018
Российские силовики получат экипировку "Ратник" и ружье "Пищаль"
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
28.06.2017
Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
23.07.2015
Подведены итоги деятельности Корпорации за 2014 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.01 11:56
  • 6
В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
  • 22.01 11:52
  • 36
В США пристыдили Россию за допотопные технологии Су-57
  • 22.01 11:50
  • 115
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 22.01 11:50
  • 155
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 22.01 11:23
  • 10
США заблокировали поставки SSJ-100 Ирану
  • 22.01 11:18
  • 30
В Сирии заявили об отражении средствами ПВО израильского удара
  • 22.01 10:49
  • 2
Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года
  • 22.01 10:38
  • 2
Ракетная атака: уничтоженный сирийский "Панцирь" не был готов к бою
  • 22.01 10:36
  • 10
Какие выводы необходимо сделать из гибели летчиков Су-34
  • 22.01 09:45
  • 6
Вооружен и очень комфортен: ВМФ России получил цифровой ракетоносец
  • 22.01 09:19
  • 7701
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 22.01 08:18
  • 3
"Черная вода" хочет снова взяться за оружие
  • 22.01 05:08
  • 82
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 22.01 04:42
  • 1
Система управления диверсификацией ОПК
  • 22.01 04:42
  • 1
Финансы - справочники. Внедряем ERP на промышленном предприятий - шаг 4.