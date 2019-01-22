Подробности поисково-спасательной операции в районе крушения двух бомбардировщиков Су-34

Как сообщил веб-ресурс 47news , в операции по спасению пилотов двух потерпевших крушение 18 января 2019 года фронтовых бомбардировщиков Су-34 ВКС России в Татарском проливе принимали участие шесть рыболовных судов. Об этом рассказали 47news в экстренных службах Сахалинского края.

Глубоководный траулер "Шанс-106" компании "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", принимавший участие в операции по спасению пилотов двух потерпевших крушение 18 января 2019 года фронтовых бомбардировщиков Су-34 ВКС России в Татарском проливе. Снимок сделан во Владивостоке в феврале 2018 года (с) РИА "Восток-Медиа"

47news стали известны подробности поисково-спасательной операции в Татарском проливе, в небе над которым 18 января столкнулись истребители-бомбардировщики Су-34. Крушение военные самолеты потерпели в начале девятого утра по московскому времени над районом активного промышленного рыболовства, где вели промысел траулеры "Шанс-106", "Электрон", "Неон", "Председатель Ганслеп", "Флагман" и морозильный траулер "Екатерина". После к ним присоединилось аварийно-спасательное судно "Спасатель Заборщиков".

В районе катапультирования пилотов был запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, а представители Минобороны объявили о пропаже четырех человек. Одного пилота - штурмана - удалось оперативно в удовлетворительном состоянии поднять на борт вертолета.

По данных местных экстренных служб, в начале девятого вечера по московскому времени, на борт "Электрона" был поднят спасательный плот, связанное фалом тело пилота в "лётном" шлеме, гидротермокостюме и с пристегнутым парашютом. Известно, что погибшего лётчика звали Алексей, служил в звании майора. После этого рыбаки с "Электрона" подняли еще одно тело на плоту, опутанное парашютом и стропами. На шлеме разобрали фамилию погибшего лётчика. Тела военных с траулера забрал вертолёт Ми-8 Минобороны.

Позже "Шанс-106" нашел на акватории сумку со снабжением, "Неон" - два фрагмента самолёта, а "Электрон" еще один оранжевый плот, но пустой.

К этому времени в район аварии уже прибыл отряд боевых кораблей ВМФ, а руководство поисково-спасательной операцией было возложено на начальника штаба подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирала Эдуарда Михайлова. Утром 19 января с наступлением светлого времени суток операция по поиску четвертого пилота продолжилась, но использование в ней траулеров было признано нецелесообразным.

Напомним, что 18 января два истребителя-бомбардировщика Су-34 в 8 часов 7 минут по московскому времени [15:07 по местнму] столкнулись при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Татарского пролива в 35 километрах от берега при отработке маневрирования. Самолеты базировались на территории аэродрома Хурба под Комсомольском-на-Амуре и входили в состав 277-го бомбардировочного авиационного полка. Далее последовала информация о спасении и эвакуации самолетом в Хабаровск двух пилотов Су-34. Но Минобороны подтвердило спасение только одного - штурмана. Вечером 18 января стало известно, что после столкновения погибли двое, а тело ещё одного лётчика ищут.

В связи со столкновением двух истребителей Су-34 на Дальнем Востоке военное следственное управление СК по Тихоокеанскому флоту возбудило уголовное дело по статье 351 УК - "Нарушение правил полетов и подготовки к ним".

Комментарий bmpd. Катастрофа двух фронтовых бомбардировщиков Су-34 из состава 277-го бомбардировочного авиационного полка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (аэродром Хурба в Комсомольске-на-Амуре) в результате столкновения над Татарским проливом 18 января 2019 года стала первым случаем безвозвратной потери самолетов Су-34 с начала их эксплуатации в ВКС России (хотя, по имеющейся информации, еще минимум два самолета Су-34 ранее были списаны после повреждений в результате летных происшествий и инцидентов). 277-й бомбардировочный авиационный полк был перевооружен фронтовыми бомбардировщиками Су-34 нового производства в 2016-2017 годах