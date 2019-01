Мальта заказала патрульный корабль в Италии

Вооруженные силы Мальты 16 января 2019 года подписали контракт с итальянской судостроительной компанией Cantiere Navale Vittoria SpA (Адрия) на строительство патрульного корабля Р 71. Новый корабль Р 71 полным водоизмещением 1800 тонн должен быть введен в строй во второй половине 2020 года и стать самой крупной единицей мальтийского флота (Maritime Squadron of the Armed Forces of Malta).

Проектное изображение патрульного корабля Р 71, заказанного вооруженными силами Мальты итальянской судостроительной компании Cantiere Navale Vittoria SpA (с) вооруженные силы Мальты

Итальянская верфь и ее проект были выбраны Мальтой в октябре 2018 года по итогам тендера. Стоимость контракта составляет 35 млн евро, причем 34 млн евро выделяются из фондов Европейского Союза в рамках мероприятий по усилению охраны южных границ ЕС от нелегальной иммиграции из стран Африки и Ближнего Востока.

Патрульный корабль Р 71 будет иметь полное водоизмещение 1800 тонн, длину 74,8 м, ширину 13 м, осадку 3,4 м. Двухвальная дизель-электрическая главная энергетическая установка мощностью 10880 кВт обеспечит скорость полного хода "более 20 уз". Корабль будет вооружен 25-мм дистанционно управляемой автоматической артиллерийской установкой и 12,7-мм пулеметом. Взлетно-посадочная площадка обеспечит базирование вертолета типа AW139. Корабль будет оснащен двумя 9,5-метровыми полужестскими скоростными моторными лодками, одна из которых будет размещена на кормовом слипе под вертолетной площадкой.

Сейчас морской компонент вооруженных сил Мальты включает патрульный корабль Р-62 (бывший ирландский Aoife типа Emer постройки 1979 года, переданный Мальте в 2015 году, полное водоизмещение 1100 тонн), малый патрульный корабль Р 61 (итальянской постройки типа Diciotti 2005 года, 420 тонн), шесть сторожевых катеров, шесть малых катеров и два спасательных катера.

Видео о корабле Р 71;