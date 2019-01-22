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22.01.2019
bmpd.livejournal.com

Военный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг"

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Небезынтересные фотографии военного пассивного экзоскелета разработки АО "ГБ Инжиниринг" (Москва), опубликованные в группе "Военный Осведомитель" социальной сети "ВКонтакте". Говорится, что "данная конструкция из углепластика позволяет военным переносить на себе грузы весом в десятки килограммов практически без усилий".

Напомним, что данный пассивный (то есть не имеющий силовых приводов и источников питания) экзоскелет разрабатывается АО "ГБ Инжиниринг" в партнерстве с АО "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (АО "ЦНИИТОЧМАШ", входит в госкорпорацию "Ростех"), при этом заявлялось что в 2017-2018 годах данные экзоскелеты проходили испытания в специальных подразделениях Министерства обороны и МВД Российской Федерации.

Военный пассивный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг" (с) Илья Питалев / Военный Осведомитель / ВКонтакте

Военный пассивный экзоскелет разработки АО "ГБ Инжиниринг" (с) Илья Питалев / Военный Осведомитель / ВКонтакте

21.01.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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