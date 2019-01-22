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22.01.2019
Хайтек

Стартап Workhorse Group представил миниатюрный вертолет SureFly Octocopter

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Вертолет SureFly Octocopter
Вертолет SureFly Octocopter.
Источник изображения: hightech.fm

Специализирующийся на производстве коммерческого электротранспорта стартап Workhorse Group представил миниатюрный вертолет Octocopter, стоимость которого составит 200 тыс. долларов. Об этом пишет CNBC.


Вертолет SureFly Octocopter сможет поднимать в воздух полезную массу весом до 180 кг. Вероятно, ею станет пилот и один пассажир. Максимальная скорость полета Octocopter составит 120 км/час, при этом расстояние на одной зарядке, которое может преодолеть вертолет, также составляет 120 км.


Вертолет SureFly Octocopter.
Источник: CNBC

Помимо электрического двигателя, Octocopter будет иметь дизельный двигатель — первые модели будут использовать его в качестве основного, в дальнейшем аппарат полностью перейдет на возобновляемую энергию.


Вертолет SureFly Octocopter.
Источник: CNBC

Недавно европейский консорциум Airbus Helicopters провел первые летные испытания беспилотного разведывательного вертолета VSR700. При этом впервые испытания проходили без пилота в кабине. VSR700 разрабатывается на базе пилотируемого двухместного вертолета Guimbal Cabri G2. Система позволит вертолету передвигаться под управлением оператора или в полностью автономном режиме.

17.01.2019
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  • В новости упоминаются
Продукция
VSR700
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
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