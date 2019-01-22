Стартап Workhorse Group представил миниатюрный вертолет SureFly Octocopter
Специализирующийся на производстве коммерческого электротранспорта стартап Workhorse Group представил миниатюрный вертолет Octocopter, стоимость которого составит 200 тыс. долларов. Об этом пишет CNBC.
Вертолет SureFly Octocopter сможет поднимать в воздух полезную массу весом до 180 кг. Вероятно, ею станет пилот и один пассажир. Максимальная скорость полета Octocopter составит 120 км/час, при этом расстояние на одной зарядке, которое может преодолеть вертолет, также составляет 120 км.
|Вертолет SureFly Octocopter.
|Источник: CNBC
Помимо электрического двигателя, Octocopter будет иметь дизельный двигатель — первые модели будут использовать его в качестве основного, в дальнейшем аппарат полностью перейдет на возобновляемую энергию.
|Вертолет SureFly Octocopter.
|Источник: CNBC
Недавно европейский консорциум Airbus Helicopters провел первые летные испытания беспилотного разведывательного вертолета VSR700. При этом впервые испытания проходили без пилота в кабине. VSR700 разрабатывается на базе пилотируемого двухместного вертолета Guimbal Cabri G2. Система позволит вертолету передвигаться под управлением оператора или в полностью автономном режиме.
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