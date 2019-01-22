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22.01.2019
Lenta.ru

Испытания США российского "Тора" показали на видео

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ЗРК "Тор-М2"
Зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2".
Источник изображения: rg.ru

Во время учений Southern Strike ("Южный удар") американские военные задействовали имитаторы тактических зенитных ракетных комплексов "Тор" и "Оса", используемых Вооруженными силами России. Соответствующее видео учений на YouTube опубликовал Defence Blog.



Издание отмечает, что тренировка проходила на полигоне Кэмп Шелби (штат Миссисипи). Кроме макетов "Тора" и "Осы", в учениях приняли участие американский вертолет AH-64 Apache и бронетранспортер БТР-80. Согласно информации Defence Blog, испытания позволили американским военным обновить навыки противодействия российской технике, забытые с окончанием холодной войны.

В августе 2018 года в "Рособоронэкспорте" заявили, что Россия предложит иностранным заказчикам новейший ЗРК (зенитный ракетный комплекс) "Тор-Э2", который допускает интеграцию в систему ПВО, созданную по стандартам НАТО.

21.01.2019
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AH-64
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