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22.01.2019
ТАСС

Северный флот получил первый комплексный тренажер для подготовки спецназа

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Двухсредный автомат АДС
Военнослужащий контрактной службы проводит испытание опытного образца специального вооружения водолаза - автомата двухсредного АДС.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

В нем есть тир для стрельбы из подводного оружия, аварийный люк, торпедный аппарат и оборудование систем спасения подлодок, имитатор подводного течения с регулятором скорости до двух узлов

МУРМАНСК, 21 января. /ТАСС/. Церемония открытия первого на Северном флоте (СФ) многофункционального учебно-тренировочного комплекса по водолазной, спасательной, горной и штурмовой подготовке для спецназа состоялась в главной базе подводных сил СФ - гарнизоне Гаджиево (Мурманская область). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"В церемонии открытия приняли участие командующий подводными силами СФ контр-адмирал Аркадий Романов и представители компании-разработчика", - сообщает пресс-служба.

Комплекс предназначен для тренировок военнослужащих специальных подразделений по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами, а также групп по борьбе с терроризмом и морским пиратством. Также он может использоваться для подготовки водолазов-спасателей, выполняющих разноплановые работы.

Многофункциональный учебно-тренировочный комплекс представляет из себя бассейн, смонтированный в блоках контейнерного типа. В нем есть тир для стрельбы из подводного оружия, аварийный люк, торпедный аппарат и оборудование систем спасения подлодок, имитатор подводного течения с регулятором скорости до двух узлов. На верхнем ярусе установлен фальшкорпус условного судна, на котором бойцы могут отрабатывать подъем из воды.

Также в бассейне можно проходить штурмовую подготовку - беспарашютное десантирование - прыжки в воду со специальной площадки. На внешней части комплекса созданы скалодром и макет здания для отработки боевых навыков. Также в состав тренажерного комплекса входит мультимедийный класс для проведения теоретической подготовки.

Первые демонстрационные занятия на тренажере провели военнослужащие подразделений по борьбе с подводными диверсантами подводных сил флота и разведчики. Они отработали практические навыки по горной подготовке, выходу в бассейн через торпедный аппарат, выполнили подъем из воды на имитацию корпуса судна с оружием. Планируется, что подобные комплексы будут установлены и в других гарнизонах Северного флота.

21.01.2019
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принадлежат ТАСС
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