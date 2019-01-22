Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года
В ЦНИИ инженерных войск сообщили, что именно ЭО-1 проходил апробацию в Сирии при разминировании Пальмиры специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Государственные испытания первого российского пассивного экзоскелета ЭО-1 планируется завершить до конца 2019 года. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института (ЦНИИ) инженерных войск им. Д. М. Карбышева, где испытывают новое изделие, майор Артем Чистобаев.
"Сейчас экзоскелет в предсерийном виде проходит испытания, предварительные испытания завершатся, скорее всего, к лету 2019 года, ориентировочно, к концу года будут завершены государственные испытания", - сообщил собеседник агентства. По его словам, активная доработка изделия ведется полтора года, сам процесс внедрения новинки начался около трех лет назад. "Первый опытный образец был представлен в Институте имени Карбышева в 2015 году", - отметил Чистобаев.
Также, майор сообщил, что именно ЭО-1 проходил апробацию в Сирии при разминировании Пальмиры специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил. "С марта по апрель 2017 года экзоскелет применялся в боевых условиях при разминировании местности и объектов исторической части Пальмиры", - добавил собеседник ТАСС.
В Инженерных войсках его применяют операторы робота разминирования "Уран-6", пульт управления и связи которого весит порядка 20 кг. Военные инженеры также планируют адаптировать экзоскелет под тяжелую броню батальонов штурма и разграждения ОВР-3Ш, вес которой составляет 25-30 кг.
Экзоскелет ЭО-1
Пассивный экзоскелет ЭО-1 предназначен для разгрузки опорно-двигательного аппарата военнослужащих при переноске грузов весом до 50 кг во время длительных маршей и при проведении штурмовых операций. Обеспечивает защиту суставов, позвоночника, может подгоняться по росту и комплекции под конкретного военнослужащего. Преимуществами пассивного экзоскелета является простота и надежность - он не требует элементов питания, сервоприводов, системы управления и различных датчиков.
Корреспонденту ТАСС удалось на себе проверить свойства экзоскелета. ЭО-1 органично повторяет опорно-двигательный аппарат и в статическом положении принимает весь вес нас себя - ноги и спина перестают чувствовать даже вес собственного тела, не говоря уже о пульте управления роботом "Уран-6" массой 20 кг. При этом изделие позволяет присаживаться на колено, садиться, ложиться, вставать и передвигаться быстрым шагом.
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Военные инженеры также планируют адаптировать экзоскелет под тяжелую броню батальонов штурма и разграждения ОВР-3Ш, вес которой составляет 25-30 кг.Целый бронескафандр будет? Шлем будет на плечах как у космонавтов, а не на голове и сможет держать пули как минимум из AK/M16, а может и бронебойную из СВД (защита уровня 6А как у их бронежилетов)?
Возвращаясь к вопросу выдержит ли шея… Штурмовой шлем БШК-5 («Вулкан-5») от компании «Армоком».
Как утверждает производитель — единственный в своем роде шлем «Вулкан-5» способен защитить от выстрелов из винтовки СВД и автоматных пуль со стальным термоупрочненным сердечником;
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Назначение:
— для периодического ношения с целью защиты головы по 5 классу и лица по 1 классу (ГОСТ Р 50744-95) от пуль стрелкового оружия
Особенности:
— изготовлен из высокотвердого керамического экрана и органопластиковой подложки на основе высокопрочной арамидной ткани и эластичного связующего элемента
— не имеет отечественных аналогов
— сохраняет защитные свойства в диапазоне температур от -40.С до +40.С и при воздействии атмосферных осадков
— может комплектоваться радиогарнитурой, устройством для установки приборов ночного видения и камуфлирующими чехлами.
Защитный с высоким уровнем защиты «Вулкан-5» предназначен для использования в комплекте боевой экипировки с целью круговой защиты головы человека от пуль стрелкового оружия.
Основные характеристики
- класс защиты корпуса шлема Бр4;
- площадь защиты корпуса шлема 13,0дм2;
- масса корпуса шлема 4,5;
- класс защиты забрала – пистолет Макарова (ПМ);
- площадь защиты забрала 4,7дм2;
- масса забрала 1,8кг.
Отличительные особенности
- при обстреле уровень травмирования головы не превышает допустимого значения;
- оптические свойства забрала обеспечивают возможность ориентации человека в пространстве при ношении изделия;
- шлем не теряет своих защитных свойств после падения в любом положении с высоты 1м на бетонное основание.
4,5 кг при 13 дм площади ...может уже более лёгкие материалы сочинили?