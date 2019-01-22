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22.01.2019
ТАСС

Госиспытания первого боевого экзоскелета завершат в России до 2020 года

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Испытания экзоскелета в Сирии
Испытания экзоскелета в Сирии.
Источник изображения: © Минобороны России

В ЦНИИ инженерных войск сообщили, что именно ЭО-1 проходил апробацию в Сирии при разминировании Пальмиры специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Государственные испытания первого российского пассивного экзоскелета ЭО-1 планируется завершить до конца 2019 года. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института (ЦНИИ) инженерных войск им. Д. М. Карбышева, где испытывают новое изделие, майор Артем Чистобаев.

"Сейчас экзоскелет в предсерийном виде проходит испытания, предварительные испытания завершатся, скорее всего, к лету 2019 года, ориентировочно, к концу года будут завершены государственные испытания", - сообщил собеседник агентства. По его словам, активная доработка изделия ведется полтора года, сам процесс внедрения новинки начался около трех лет назад. "Первый опытный образец был представлен в Институте имени Карбышева в 2015 году", - отметил Чистобаев.

Также, майор сообщил, что именно ЭО-1 проходил апробацию в Сирии при разминировании Пальмиры специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил. "С марта по апрель 2017 года экзоскелет применялся в боевых условиях при разминировании местности и объектов исторической части Пальмиры", - добавил собеседник ТАСС.

В Инженерных войсках его применяют операторы робота разминирования "Уран-6", пульт управления и связи которого весит порядка 20 кг. Военные инженеры также планируют адаптировать экзоскелет под тяжелую броню батальонов штурма и разграждения ОВР-3Ш, вес которой составляет 25-30 кг.

Экзоскелет ЭО-1

Пассивный экзоскелет ЭО-1 предназначен для разгрузки опорно-двигательного аппарата военнослужащих при переноске грузов весом до 50 кг во время длительных маршей и при проведении штурмовых операций. Обеспечивает защиту суставов, позвоночника, может подгоняться по росту и комплекции под конкретного военнослужащего. Преимуществами пассивного экзоскелета является простота и надежность - он не требует элементов питания, сервоприводов, системы управления и различных датчиков.

Корреспонденту ТАСС удалось на себе проверить свойства экзоскелета. ЭО-1 органично повторяет опорно-двигательный аппарат и в статическом положении принимает весь вес нас себя - ноги и спина перестают чувствовать даже вес собственного тела, не говоря уже о пульте управления роботом "Уран-6" массой 20 кг. При этом изделие позволяет присаживаться на колено, садиться, ложиться, вставать и передвигаться быстрым шагом.

21.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ОВР-3Ш
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2 комментария
№1
22.01.2019 09:43
А его цена какая? Гражданская версия будет?
0
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№2
22.01.2019 10:49
Цитата
Военные инженеры также планируют адаптировать экзоскелет под тяжелую броню батальонов штурма и разграждения ОВР-3Ш, вес которой составляет 25-30 кг.
Целый бронескафандр будет? Шлем будет на плечах как у космонавтов, а не на голове и сможет держать пули как минимум из AK/M16, а может и бронебойную из СВД (защита уровня 6А как у их бронежилетов)?

Цитата
Возвращаясь к вопросу выдержит ли шея… Штурмовой шлем БШК-5 («Вулкан-5») от компании «Армоком».

Как утверждает производитель — единственный в своем роде шлем «Вулкан-5» способен защитить от выстрелов из винтовки СВД и автоматных пуль со стальным термоупрочненным сердечником;
Уникальный шлем обеспечивает защиту пользователя при обстреле из винтовки СВД и автомата АКМ с дальности 10 м. При этом шлем не только не пробивается, но и снижает за броневую травму до допустимых пределов. Шлем прошел все необходимые испытания в Военно-медицинской академии им. Кирова (г. Санкт-Петербург) и получил положительные отзывы. На нем можно размещать дополнительные устройства, в т.ч. и забрала из поликарбоната, при попадании в которые не образуются осколки. Этот бронешлем предназначен для защиты головы бойцов, которые под прикрытием защитных щитов штурмуют объекты. При массе 4,5 кг площадь защиты шлема «Вулкан-5» составляет около 13,5 кв. дм. Шлем сделан на основе керамической защитной композиции. «Керамические элементы изготавливаются по нашему заказу отечественными производителями, а мы их используем при производстве шлема по собственной технологии», — отметил начальник отдела центра высокопрочных материалов «Армоком» Олег Фаустов. Он подчеркнул, что шлем полностью производится из отечественных материалов.
Назначение:
— для периодического ношения с целью защиты головы по 5 классу и лица по 1 классу (ГОСТ Р 50744-95) от пуль стрелкового оружия
Особенности:
— изготовлен из высокотвердого керамического экрана и органопластиковой подложки на основе высокопрочной арамидной ткани и эластичного связующего элемента
— не имеет отечественных аналогов
— сохраняет защитные свойства в диапазоне температур от -40.С до +40.С и при воздействии атмосферных осадков
— может комплектоваться радиогарнитурой, устройством для установки приборов ночного видения и камуфлирующими чехлами.
Цитата
Защитный с высоким уровнем защиты «Вулкан-5» предназначен для использования в комплекте боевой экипировки с целью круговой защиты головы человека от пуль стрелкового оружия.

Основные характеристики
- класс защиты корпуса шлема Бр4;
- площадь защиты корпуса шлема 13,0дм2;
- масса корпуса шлема 4,5;
- класс защиты забрала – пистолет Макарова (ПМ);
- площадь защиты забрала 4,7дм2;
- масса забрала 1,8кг.

Отличительные особенности
- при обстреле уровень травмирования головы не превышает допустимого значения;
- оптические свойства забрала обеспечивают возможность ориентации человека в пространстве при ношении изделия;
- шлем не теряет своих защитных свойств после падения в любом положении с высоты 1м на бетонное основание.


4,5 кг при 13 дм площади ...может уже более лёгкие материалы сочинили?
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