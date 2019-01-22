Шойгу: Россия и ООН многое сделали для нормализации ситуации в Сирии

Во время подготовки к отправке гуманитарной помощи для жителей сирийского города Дейр-эз-Зор на самолете Ил-76МД.

Министр обороны России отметил, что это касается, в частности, Конгресса сирийского национального диалога, который удалось провести вместе с ООН в Сочи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия и Организация Объединенных Наций многое сделали для нормализации обстановки в Сирии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве в понедельник.

"Ваш предшественник - господин Стаффан де Мистура - очень многое сделал. Он оставил очень хороший задел, который во многом рождался в Москве, в России, в том числе - и в Министерстве обороны", - отметил Шойгу.

Он сказал, что это касается, в частности, Конгресса сирийского национального диалога, который удалось провести вместе с ООН в Сочи.

"Это, безусловно, касается и создания конституционного комитета, над которым господин де Мистура долго и плодотворно трудился, - продолжил Шойгу. - Мы всячески ему в этом помогали. Надеюсь, что тот задел, который был сделан им, поможет во многом реализовать те задачи, которые стоят перед вами. Задачи непростые".

Ранее Педерсен встретился в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Педерсен сменил на посту эмиссара ООН по Сирии Стаффана де Мистуру, занимавшего эту должность более четырех лет. Ранее он был постпредом Норвегии в ООН в 2012-2017 годах и работал послом в Пекине. На Ближнем Востоке он выполнял миссию спецпредставителя ООН в Ливане в 2005-2008 годах и занимал должность представителя Норвегии в Палестине с 1998 по 2003 год Де Мистура неоднократно посещал Россию в рамках своего мандата.