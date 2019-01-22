Армия Израиля опубликовала видео уничтожения комплекса "Панцирь" в Сирии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Израильская армия в понедельник распространила в соцсетях видео некоторых ракетных ударов, нанесенных в ночь на понедельник по зенитным батареям на территории Сирии.

Эксперты, мнение которых приводят западные СМИ, полагают, что под удар могло попасть несколько собранных в России зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1".

Как отмечает специализирующееся на оборонной тематике издание Defence Blog, на распространенной израильскими военными видеозаписи запечатлено прямое попадание израильской ракеты по одному из "Панцирей С-1". Всего на 28-секундном видео видно два удара по военной технике. Однако в случае с одним из ударов не видны очертания мишени. Во втором случае, как отмечают специалисты, мишень видна, и она похожа на "Панцирь С-1".