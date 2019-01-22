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22.01.2019
ТАСС

Пулеметчики и операторы ПТРК мотострелковых войск могут получить боевые экзоскелеты

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Экзоскелет ЭО-1, генератор помех "Пелена" и ППО-2
Пассивный экзоскелет ЭО-1, генератор помех "Пелена" и поверхностный обнаружитель ППО-2.
Источник изображения: vpk-news.ru

Изделие имеет большой потенциал и в других родах войск, отметил старший научный сотрудник ЦНИИ инженерных войск им. Д. М. Карбышева майор Артем Чистобаев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пулеметчики, оснащенные ранцевыми системами бесперебойной подачи пулеметной ленты, а также расчеты переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) могут быть вооружены пассивными экзоскелетами ЭО-1. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник Центрального научно-исследовательского испытательного института (ЦНИИ) инженерных войск им. Д. М. Карбышева, где испытывают новый экзоскелет, майор Артем Чистобаев.

"Есть гранатометчики, расчеты противотанковых ракетных комплексов, пулеметные расчеты, где требуется переноска габаритных и тяжелых грузов. Например, рюкзак с пулеметными боеприпасами и ленточной подачей прямо из рюкзака в пулемет. Такие варианты для мотострелковых подразделений рассматривали", - сообщил он.

По словам майора, изделие имеет большой потенциал и в других родах и видах войск Вооруженных сил России. "Рассматриваются также варианты в дальнейшем создать подобие навесной брони непосредственно на изделие. Такие вопросы прорабатывались для тяжелых костюмов защиты штурмовых подразделений и тяжелых костюмов разминирования, которые весят порядка 25-30 кг", - добавил собеседник.

Первый прототип пассивного экзоскелета ЭО-1 появился в 2015 году. Сейчас он проходит доработку и испытания в инженерных войсках. Также изделие успешно прошло апробацию в Сирии при разминировании Пальмиры специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ.

Пассивный экзоскелет ЭО-1 предназначен для разгрузки опорно-двигательного аппарата военнослужащих при переноске грузов массой до 50 кг во время длительных маршей и при проведении штурмовых операций. Обеспечивает защиту суставов, позвоночника, может подгоняться по росту и комплекции под конкретного военнослужащего. Преимуществами пассивного экзоскелета является простота и надежность - он не требует элементов питания, сервоприводов, системы управления и различных датчиков.

Корреспонденту ТАСС удалось на себе проверить свойства экзоскелета. ЭО-1 органично повторяет опорно-двигательный аппарат и в статическом положении принимает весь вес нас себя - ноги и спина перестают чувствовать даже вес собственного тела, не говоря уже о пульте управления роботом "Уран-6" массой 20 кг. При этом изделие позволяет присаживаться на колено, садиться, ложиться, вставать и передвигаться быстрым шагом.

21.01.2019
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принадлежат ТАСС
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