КБ "Камов" заключило контракт на разработку беспилотного вертолёта

КБ "Камов" (входит в холдинг "Вертолеты России") заключило контракт разработку концепции опционально управляемого вертолета, передает Интерфакс.

Источник изображения: Вертолеты России, http://www.russianhelicopters.aero

Причем, согласно информации, "Камов" выступил заказчиком исследовательских работ. Контракт подписал 29 декабря прошлого года и должен быть выполнен в четвертом квартале 2019 года.

Техзадание предусматривает разработку требований к перспективной программно-аппаратной платформе машины, определение ее технических параметров и составление дорожной карты создания соответствующего прототипа. Исполнитель работ не указывается.

Издание поясняет, что под опционально пилотируемым вертолетом следует понимать гибрид обычной винтокрылой машины с беспилотником, которая может управляться как экипажем, находящимся на его борту, так и без него – дистанционно.

В документации заказчика отмечается, что для разработки требований по желаемому уровню автоматизации необходимо изучить работу экипажей всех видов вертолетов: военных (многоцелевых, ударных и транспортных), гражданских, машин санитарной авиации, а также вертолетов МВД и МЧС.

Минобороны уделяет особое внимание развитию беспилотной авиации в войсках. В конце 2018 года Сергей Шойгу сообщил, что в 2019 году в вооруженные силы начнут поступать разведывательно-ударные беспилотники средней дальности. Кроме того, ежегодно военные будут получать более 300 БЛА ближнего действия. К настоящему времени численность беспилотников в ВС РФ превышает 2,1 тыс. единиц.