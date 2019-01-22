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22.01.2019
Военное обозрение

Эксперт о планах Трампа по ПРО: сказку не сделать былью

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В случае полномасштабной войны США не смогут отразить массированный ядерный удар со стороны России, приводит издание Deutschlandfunk мнение эксперта по разоружению из университета Дортмунда (ФРГ) Юргена Альтмана.

Источник изображения: https://www.youtube.com

Таким образом Альтман оценил планы Дональда Трампа по модернизации ПРО и выводу в космос специальных аппаратов, способных защитить страну от ядерной атаки.

По словам эксперта, в США сильно заблуждаются, полагая, что от ракет можно защититься неким "щитом" – у американских противоракет имеется всего лишь 10-процентный шанс сбить российскую ракету.

Он отмечает, что после аннулирования договора по ПРО в России разработано множество способов, "усложняющих жизнь" американским противоракетным системам.

Против массированной ядерной атаки не поможет и развертывание дополнительных ракет-перехватчиков на Аляске. Такие меры могут стать эффективными разве что против Ирана и Северной Кореей, считает Альтман.

Эксперт отдельно раскритиковал планы Трампа вывести элементы ПРО на орбиту.

Это древняя и провалившаяся еще во времена президентства Рейгана идея о создании космических войск. И Москва вряд ли оставит подобные шаги Вашингтона без ответа,

пишет он.

Такие действия лишь "подливают масла в огонь": в непосредственной близости от земли появятся две космические армии, которые могут обстрелять друг друга в любой момент из-за элементарной ошибки в компьютерной программе. Итог подобной ошибки предугадать несложно: полномасштабная война на Земле.

Эксперт призывает США отказаться от провокационных шагов, подчеркивая, что идея размещения вооружений в космосе в надежде защититься от другого государства – всего лишь иллюзия, которая никогда не станет реальностью.

21.01.2019
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Страны
Германия
Иран
КНДР
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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