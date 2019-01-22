В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ

В китайских СМИ опубликованы материалы, в которых комментируются планы российского оборонного ведомства в рамках второго контракта на поставку истребителей 5-го поколения Су-57. Отмечается, что ранее программа "несколько забуксовала", однако в последнее время "наблюдается прояснение". При этом китайские военные эксперты высказали некоторое недоумение по поводу того количества Су-57, которое собирается приобрести Минобороны РФ для нужд ВКС.

Источник изображения: ВКонтакте

Так, в издании SINA говорится о том, что в течение 5 лет в составе ВКС РФ окажутся лишь 15 таких боевых машин как Су-57. Отмечается, что это отнюдь не те объёмы, которые могут покрыть потребности такой страны как Россия в истребителях нового поколения. В Китае отмечено, что понимают финансовые проблемы, но всё же удивлены тому малому числу планируемых в ближайшие годы закупок новейших "Сушек" в РФ.

Также отмечается, что поставка в войска самолётов с двигателями второй очереди начнётся не ранее 2020 года. В настоящее время, констатирует китайское СМИ, российские самолёты оснащаются двигателями первой очереди, что "не даёт Су-57 тех возможностей, которые присущи самолётам 5-го поколения". Это заявление близко к истине, однако дело в том, что у китайцев с двигателями для истребителей 5-го поколения J-20 проблем как минимум не меньше, чем у нас с силовыми установками для Су-57. Мало того, сейчас в КНР используются авиационные двигатели российского производства, а ввод в строй собственного нового двигателя только ожидается. В этой связи и J-20 тоже сложно называть истребителем именно 5-го поколения (как минимум, в связи с той логикой, которую используют китайские эксперты).

В то же время в Китае отмечают, что Су-57 имеют и боевой опыт, который был ими приобретён в ходе испытаний в Сирии. Боевого опыта у J-20 нет.