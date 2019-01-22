В Китае удивлены малыми объёмами закупок Су-57 для ВКС РФ
В китайских СМИ опубликованы материалы, в которых комментируются планы российского оборонного ведомства в рамках второго контракта на поставку истребителей 5-го поколения Су-57. Отмечается, что ранее программа "несколько забуксовала", однако в последнее время "наблюдается прояснение". При этом китайские военные эксперты высказали некоторое недоумение по поводу того количества Су-57, которое собирается приобрести Минобороны РФ для нужд ВКС.
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Так, в издании SINA говорится о том, что в течение 5 лет в составе ВКС РФ окажутся лишь 15 таких боевых машин как Су-57. Отмечается, что это отнюдь не те объёмы, которые могут покрыть потребности такой страны как Россия в истребителях нового поколения. В Китае отмечено, что понимают финансовые проблемы, но всё же удивлены тому малому числу планируемых в ближайшие годы закупок новейших "Сушек" в РФ.
Также отмечается, что поставка в войска самолётов с двигателями второй очереди начнётся не ранее 2020 года. В настоящее время, констатирует китайское СМИ, российские самолёты оснащаются двигателями первой очереди, что "не даёт Су-57 тех возможностей, которые присущи самолётам 5-го поколения". Это заявление близко к истине, однако дело в том, что у китайцев с двигателями для истребителей 5-го поколения J-20 проблем как минимум не меньше, чем у нас с силовыми установками для Су-57. Мало того, сейчас в КНР используются авиационные двигатели российского производства, а ввод в строй собственного нового двигателя только ожидается. В этой связи и J-20 тоже сложно называть истребителем именно 5-го поколения (как минимум, в связи с той логикой, которую используют китайские эксперты).
В то же время в Китае отмечают, что Су-57 имеют и боевой опыт, который был ими приобретён в ходе испытаний в Сирии. Боевого опыта у J-20 нет.
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Главное, на всех парадах, выставках, авиасалонах, по ТВ, на тытрубе всё время показывать Су-57 - победим всех виртуально в каментах! Наш Су-57 круче их F-22 и F-35!Ну, с пИнгвином, действительно, сложно сравнивать. А почему не покупают - понятно. Малозаметность оказалась дутой, а без неё и Су-35 достаточно, в 1,5 раза дешевле.
Малозаметность оказалась дутой, а без неё и Су-35 достаточно, в 1,5 раза дешевле.Су-57 имеет превосходство над предыдущим поколением и без учёта малозаметности. В гражданскм авиастроении тоже ведь ныне внедряют композиты. Не ради малозаметности же. Су-57 первого этапа, с начинкой аналогичной Су-35, стоил бы примерно столько же. 5 - (минус) лучше чем 4 ++. Возможно проблема как раз в композитах, как показала ситуация с МС-21. Серийное производство военного самолёта из материалов на иностранных компонентах ныне тем паче не осуществимо.
Так, в издании SINA говорится о том, что в течение 5 лет в составе ВКС РФ окажутся лишь 15 таких боевых машин как Су-57. Отмечается, что это отнюдь не те объёмы, которые могут покрыть потребности такой страны как Россия в истребителях нового поколения. В Китае отмечено, что понимают финансовые проблемы, но всё же удивлены тому малому числу планируемых в ближайшие годы закупок новейших "Сушек" в РФ.
Правильное объяснение такое:
В России тщательно следят за тем, чтобы инженеры и учёные, создающие передовую авиационную и космическую технику, не стали богатыми и влиятельными людьми. Иначе они мгновенно выведут Россию в технологические лидеры и заставят забыть "страну-бензоколонку". Именно поэтому вся самая передовая техника у нас не выпускается большими сериями, ограничиваясь демонстрационными экземплярами и несколькими штуками. Именно поэтому зарплаты инженеров и учёных находятся на уровне дворников и уборщиц. Инженерам и учёным дают поиграть в технический прогресс, пресекая все попытки массово развивать технологическое лидерство. Любые другие объяснения - от лукавого. Так что нечего китайцам удивляться.
Главное, на всех парадах, выставках, авиасалонах, по ТВ, на тытрубе всё время показывать Су-57 - победим всех виртуально в каментах!
Иногда победа в коментах важнее победы на поле боя. Тот же F-22 или J-20 боевой славой не особо овеяны, и, крайне маловероятно что будут. Так зачем платить больше?